День гідності та свободи
П'ятниця, Листопад 21, 2025 - 10:30
До теми
Між Мідасом і Рафалом
Юрко ТИМЧУК
Медлін Міллер після оспівування давньогрецьких Ахілла з Цирцеєю може зайнятися сучасним українським Мідасом. Драматизм у нас майже античний. Огляд подій тижня, що минув.
18.11.25
|
|
Україна
Польська інверсія концепції Пілсудського
Мирослав Чех
Навроцький не збирається їхати до Києва, хоча повідомлення Генерального штабу Війська польського мало би дати йому привід для роздумів.
17.11.25
|
|
Дискурси
Падолист
Андрій Содомора
Погляд на дивної різьби золотий листок, що так часто нагадує серце, і погляд на плитку золота – різні погляди: їх, душевного й хапкого, – не поєднати...
17.11.25
|
|
Дискурси
Добромиль – магнатська столиця
Ігор Набитович
Спецвидання журналу «Антиквар»: багатогранна й різнопланова розповідь про історію Добромиля й магнатського роду Гербуртів.
16.11.25
|
|
Минуле
Шалик Деркача
Віталій Портников
А ми продовжували сприймати кадрового офіцера ФСБ як українського політика із суперечливою біографією і ностальгійно пригадувати помаранчевий шалик нашої молодості
16.11.25
|
|
Дискурси
Пам'ятати співом
Дзвенислава Саф'ян
Український вокальний ансамбль Alter Ratio здійснив осінні виступи в Берліні та Гаазі, презентувавши програму «Lux Aeterna. Revoice», що поєднала новітню українську музику, поезію й електроніку.
15.11.25
|
|
Штука
Такі вигоди
Тарас Прохасько
Люди дійсно спали разом у тісних ліжках. Притискалися і відпиралися, користали з однієї білизни. І то ще добре, коли були більше-менше близькими. Такі то були вигоди
15.11.25
|
|
Дискурси
Шульц і Віткацій: діалог окремих світів
Петро Прокоп’як
В польській літературі міжвоєнного періоду є дві особи – дві візії – які здаються віддаленими одна від одної, як захід від сходу чи північ від півдня...
14.11.25
|
|
Минуле