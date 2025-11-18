Перейти до основного матеріалу
Війна. Листопад 2025 року
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Листопад 2025 року
Вівторок, Листопад 18, 2025 - 10:15
Пам'ятати співом
Дзвенислава Саф'ян
Український вокальний ансамбль Alter Ratio здійснив осінні виступи в Берліні та Гаазі, презентувавши програму «Lux Aeterna. Revoice», що поєднала новітню українську музику, поезію й електроніку.
15.11.25
Штука
Такі вигоди
Тарас Прохасько
Люди дійсно спали разом у тісних ліжках. Притискалися і відпиралися, користали з однієї білизни. І то ще добре, коли були більше-менше близькими. Такі то були вигоди
15.11.25
Дискурси
Шульц і Віткацій: діалог окремих світів
Петро Прокоп’як
В польській літературі міжвоєнного періоду є дві особи – дві візії – які здаються віддаленими одна від одної, як захід від сходу чи північ від півдня...
14.11.25
Минуле
«Територія знаку» Люби Лебідь-Коровай
Ірина Матоліч
Мистецтво знаку – пошук рівноваги між видимим і невидимим. Воно нагадує розмову з тишею, у якій контур, колір, лінія промовляють без звуку, повертаючи до архетипів, які попри зміну епох залишаються в культурі живими.
14.11.25
Штука
Долоня
Ростислав Шпук
Виявиться, що година – це конденсатор зі змінною ємкістю, який імпульсно перетворює заряд на розряд, втрачаючи ємкість з роками. І що сенс життя – теж змінна, вічно шукоме
13.11.25
Дискурси
Флейтові дарунки Музичної Академії
У неділю, 16 листопада, о 11.30 у Музеї Митрополита Андрея Шептицького, (м. Львів, вул. М. Кривоноса, 1) відбудеться концерт «Флейтові дарунки Музичної Академії» під керівництвом професора Андрія Карпяка
13.11.25
Штука
Хитра історія з Бродів
Тетяна ГУБРІЙ
У Театрі Заньковецької знову прем'єра: на сцену за драматургією Андрія Бондаренка вийдуть духи, описані ще Гавриїлом Костельником. Будуть вчити глядача, як пережити втрату
13.11.25
Галичина
Пристрасний світ наших бабусь
Юрій Винничук
Львівська преса за Польщі застерігала жінок не шпурляти важких предметів в голову своїм чоловікам. Причина поважна: можна не отримати аліментів
12.11.25
Дискурси