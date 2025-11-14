Маковецький

Memento mori

Майкл Мишкало

Тільки в тиші можна відчути цей день – ми ще тут, але ніщо не вічно, ніяких гарантій нема і не було, люди інколи йдуть в одну мить, назавжди. Живіть, не існуйте, робіть добрі справи