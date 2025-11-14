Перейти до основного матеріалу
Маковецький
Влодко Маковецький «присяганням останньої тіні»
П'ятниця, Листопад 14, 2025 - 18:45
До теми
Пристрасний світ наших бабусь
Юрій Винничук
Львівська преса за Польщі застерігала жінок не шпурляти важких предметів в голову своїм чоловікам. Причина поважна: можна не отримати аліментів
12.11.25
|
|
Дискурси
Memento mori
Майкл Мишкало
Тільки в тиші можна відчути цей день – ми ще тут, але ніщо не вічно, ніяких гарантій нема і не було, люди інколи йдуть в одну мить, назавжди. Живіть, не існуйте, робіть добрі справи
11.11.25
|
|
Дискурси
Не помітили війну
Юрко ТИМЧУК
Найновіша українська історія з Анджеліною Джолі ще більше урізноманітнила і без того дивну картину сучасності. Огляд подій минулого тижня в Україні.
11.11.25
|
|
Україна
Перетинаючи темряву
Марта Стецько
Новий альбом української музики для тандему саксофона й фортепіано (Фотуйма – Шутко) об'єднав твори Юрія Іщенка, Володимира Рунчака, Ярослава Верещагіна, Золтана Алмаші, Артема Рощенка та Сергія Леонтьєва.
10.11.25
|
|
Штука
Ангел перемоги
Мирослава Іваник
Від нагрудної металевої іконки XI ст і до написаних цього року ікон — в Національному музеї імені Андрея Шептицького відкрили масштабну виставку ікон Архистратига Михаїла
10.11.25
|
|
Галичина
Людина, вітер і листок...
Андрій Содомора
Скільки мусило минути віків, щоб людина всміхнулася!.. Всміхнулася – своїй думці, своєму настрою і забаві, яку влаштував вітер... Вітер осінній, бо лише він нагадує нам про той позаземний
10.11.25
|
|
Дискурси
Homо ludens, homo cognoscens
Поліна Кордовська
Філармонійний маратон переконав, що сучасна музика – це простір для гри та пошуку нових сенсів, для самовираження та самопізнання, і не важливо, для всіх вона чи ні – але це точно було мистецтво.
09.11.25
|
|
Штука
Провідна зоря
Віталій Портников
З американською демократією я раджу завчасно попрощатися. І бути вдячним долі й історії, що вона взагалі була і що ми її ще встигли побачити.
09.11.25
|
|
Дискурси