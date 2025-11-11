Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Доблесть не знає непрохідних шляхів
Овідій
До теми
Не помітили війну
Юрко ТИМЧУК
Найновіша українська історія з Анджеліною Джолі ще більше урізноманітнила і без того дивну картину сучасності. Огляд подій минулого тижня в Україні.
11.11.25
|
|
Україна
Ангел перемоги
Мирослава Іваник
Від нагрудної металевої іконки XI ст і до написаних цього року ікон — в Національному музеї імені Андрея Шептицького відкрили масштабну виставку ікон Архистратига Михаїла
10.11.25
|
|
Галичина
Провідна зоря
Віталій Портников
З американською демократією я раджу завчасно попрощатися. І бути вдячним долі й історії, що вона взагалі була і що ми її ще встигли побачити.
09.11.25
|
|
Дискурси
Яскраві події з відкриття органного фестивалю
Роксолана Гавалюк
Концерт для органа з симфонічним оркестром у трьох частинах Олександра Родіна став твором, який вписав нову сторінку в розвиток жанру і яскраво виявив його індивідуальний творчий стиль.
08.11.25
|
|
Штука
Той, хто творив «Веселку»
Лідія МІДИК
В день 115-х народин згадуємо Володимира Барагуру, українського письменника, редактора, критика, журналіста – місток, що "переносив традиції й життєдайні первні Галичини до країн заморського поселення"
08.11.25
|
|
Минуле
Чи мало право НАТО на свій «дюйм на схід»?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Падіння Берлінського муру й наступне об’єднання Німеччини давало нам всім шанс на побудову нового справедливого й гуманного світоустрою. Проте в Кремлі цей шанс змарнували, вирішивши по-своєму.
07.11.25
|
|
У світі
Інтерпретаційні діалоги «Гліптотеки»
Олена Іваняк
Як зберегти не лише окремі твори, а й самі місця, що формують культурну пам’ять міста? Виставка не просто демонструє скульптури, а радше експериментує із пам’яттю, простором і сприйняттям.
07.11.25
|
|
Штука
Пам'ятник трагедії серця...
Ірина Фотуйма
Цей роман залишає після себе відчуття величі та крихкості людської душі, ніби перед нами постала сама її скульптурна сутність: мов сліпучий спокій і водночас живий біль, який запрошує відчути всю глибину внутрішнього світу непересічної людини.
06.11.25
|
|
Штука