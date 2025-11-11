Доблесть не знає непрохідних шляхів

Овідій

Не помітили війну
Юрко ТИМЧУК
Найновіша українська історія з Анджеліною Джолі ще більше урізноманітнила і без того дивну картину сучасності. Огляд подій минулого тижня в Україні.
11.11.25 | | Україна
Ангел перемоги
Мирослава Іваник
Від нагрудної металевої іконки XI ст і до написаних цього року ікон — в Національному музеї імені Андрея Шептицького відкрили масштабну виставку ікон Архистратига Михаїла
10.11.25 | | Галичина
Провідна зоря
Віталій Портников
З американською демократією я раджу завчасно попрощатися. І бути вдячним долі й історії, що вона взагалі була і що ми її ще встигли побачити.
09.11.25 | | Дискурси
Яскраві події з відкриття органного фестивалю
Роксолана Гавалюк
Концерт для органа з симфонічним оркестром у трьох частинах Олександра Родіна став твором, який вписав нову сторінку в розвиток жанру і яскраво виявив його індивідуальний творчий стиль.
08.11.25 | | Штука
Той, хто творив «Веселку»
Лідія МІДИК
В день 115-х народин згадуємо Володимира Барагуру, українського письменника, редактора, критика, журналіста – місток, що "переносив традиції й життєдайні первні Галичини до країн заморського поселення"
08.11.25 | | Минуле
Чи мало право НАТО на свій «дюйм на схід»?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Падіння Берлінського муру й наступне об’єднання Німеччини давало нам всім шанс на побудову нового справедливого й гуманного світоустрою. Проте в Кремлі цей шанс змарнували, вирішивши по-своєму.
07.11.25 | | У світі
Інтерпретаційні діалоги «Гліптотеки»
Олена Іваняк
Як зберегти не лише окремі твори, а й самі місця, що формують культурну пам’ять міста? Виставка не просто демонструє скульптури, а радше експериментує із пам’яттю, простором і сприйняттям.
07.11.25 | | Штука
Пам'ятник трагедії серця...
Ірина Фотуйма
Цей роман залишає після себе відчуття величі та крихкості людської душі, ніби перед нами постала сама її скульптурна сутність: мов сліпучий спокій і водночас живий біль, який запрошує відчути всю глибину внутрішнього світу непересічної людини.
06.11.25 | | Штука

