галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
Брехня відкриває тому, хто вміє слухати, не менше, ніж правда. А іноді і більше
Агата Крісті
До теми
Провідна зоря
Віталій Портников
З американською демократією я раджу завчасно попрощатися. І бути вдячним долі й історії, що вона взагалі була і що ми її ще встигли побачити.
09.11.25
Дискурси
Яскраві події з відкриття органного фестивалю
Роксолана Гавалюк
Концерт для органа з симфонічним оркестром у трьох частинах Олександра Родіна став твором, який вписав нову сторінку в розвиток жанру і яскраво виявив його індивідуальний творчий стиль.
08.11.25
Штука
Той, хто творив «Веселку»
Лідія МІДИК
В день 115-х народин згадуємо Володимира Барагуру, українського письменника, редактора, критика, журналіста – місток, що "переносив традиції й життєдайні первні Галичини до країн заморського поселення"
08.11.25
Минуле
Чи мало право НАТО на свій «дюйм на схід»?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Падіння Берлінського муру й наступне об’єднання Німеччини давало нам всім шанс на побудову нового справедливого й гуманного світоустрою. Проте в Кремлі цей шанс змарнували, вирішивши по-своєму.
07.11.25
У світі
Інтерпретаційні діалоги «Гліптотеки»
Олена Іваняк
Як зберегти не лише окремі твори, а й самі місця, що формують культурну пам’ять міста? Виставка не просто демонструє скульптури, а радше експериментує із пам’яттю, простором і сприйняттям.
07.11.25
Штука
Пам'ятник трагедії серця...
Ірина Фотуйма
Цей роман залишає після себе відчуття величі та крихкості людської душі, ніби перед нами постала сама її скульптурна сутність: мов сліпучий спокій і водночас живий біль, який запрошує відчути всю глибину внутрішнього світу непересічної людини.
06.11.25
Штука
Дактилоскопія навиворіт
Тарас Прохасько
Радісно від можливості розповісти про своє відкриття: пальці заслуговують особливої любові, а спостереження за ними робить життя немарним. Вони так близько.
06.11.25
Дискурси
«Архангел Михаїл – Ангел Перемоги»
Десять століть української духовної сили в одному просторі: виставковий проєкт «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги», приурочений до 120-річчя з часу заснування музею та 160-річчя від дня народження його фундатора, митрополита Андрея Шептицького.
05.11.25
Штука