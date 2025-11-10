Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Маковецький
Влодко Маковецький «Церква св. Софії»
Понеділок, Листопад 10, 2025 - 09:30
До теми
Чи мало право НАТО на свій «дюйм на схід»?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Падіння Берлінського муру й наступне об’єднання Німеччини давало нам всім шанс на побудову нового справедливого й гуманного світоустрою. Проте в Кремлі цей шанс змарнували, вирішивши по-своєму.
07.11.25
|
|
У світі
Ніколи знову
Олена Роман
Багато людей отруєні ілюзією безпеки, яка панувала недавно. Вони живуть під впливом екзистенційного страху втрат – втратити звичний світ, відчуття безпеки й контролю
07.11.25
|
|
Дискурси
«Архангел Михаїл – Ангел Перемоги»
Десять століть української духовної сили в одному просторі: виставковий проєкт «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги», приурочений до 120-річчя з часу заснування музею та 160-річчя від дня народження його фундатора, митрополита Андрея Шептицького.
05.11.25
|
|
Штука
Захисник Істин
Богдан СМОЛЯК
Книжка покликаного вигранювати «змістоформи нового всесвіту» Миколи Істина, якщо не вся його поетична творчість, явлена і перейнята великою авторською потребою захисту, оборони феномену вербальної поетичності.
05.11.25
|
|
Штука
Фабрики ангеликів
Юрій Винничук
Не маючи змоги виховувати дитину, віддавали її пологовій бабі або іншій якійсь няньці, прочитавши її оголошення в газеті. Почалося те, що буде названо «фабрикою ангеликів»
05.11.25
|
|
Дискурси
Європейський тур хору “Гомін”
Неординарне виконання українських пісень подарувало “Гомону” любов публіки як в Україні, так і за її межами. Тож було вирішено організувати тур Європою, щоб якомога більше людей змогли почути виступ улюбленого хору.
04.11.25
|
|
Штука
Творити державу, яка не потребує «запасної версії»
Кароліс Каупініс
Тільки моральний та освітній рух може створити державу, якій більше не потрібна буде «запасна» версія, щоб країна не стала здобиччю популістів
04.11.25
|
|
Дискурси
На пів томагавка
Юрко ТИМЧУК
Найбільше рейваху було довкола радіодиктанту, який мав бути «національної єдності». Виявилося, що серйозніших проблем в нас нема. Огляд подій тижня в Україні.
04.11.25
|
|
Україна