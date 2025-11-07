Архистратиг Михаїл

Чи мало право НАТО на свій «дюйм на схід»?

Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ

​Падіння Берлінського муру й наступне об’єднання Німеччини давало нам всім шанс на побудову нового справедливого й гуманного світоустрою. Проте в Кремлі цей шанс змарнували, вирішивши по-своєму.