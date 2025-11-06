Війна. Листопад 2025 року

«Архангел Михаїл – Ангел Перемоги»

Десять століть української духовної сили в одному просторі: виставковий проєкт «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги», приурочений до 120-річчя з часу заснування музею та 160-річчя від дня народження його фундатора, митрополита Андрея Шептицького.