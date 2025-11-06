Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Війна. Листопад 2025 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Листопад 2025 року
Четвер, Листопад 6, 2025 - 08:30
До теми
«Архангел Михаїл – Ангел Перемоги»
Десять століть української духовної сили в одному просторі: виставковий проєкт «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги», приурочений до 120-річчя з часу заснування музею та 160-річчя від дня народження його фундатора, митрополита Андрея Шептицького.
05.11.25
|
|
Штука
Захисник Істин
Богдан СМОЛЯК
Книжка покликаного вигранювати «змістоформи нового всесвіту» Миколи Істина, якщо не вся його поетична творчість, явлена і перейнята великою авторською потребою захисту, оборони феномену вербальної поетичності.
05.11.25
|
|
Штука
Творити державу, яка не потребує «запасної версії»
Кароліс Каупініс
Тільки моральний та освітній рух може створити державу, якій більше не потрібна буде «запасна» версія, щоб країна не стала здобиччю популістів
04.11.25
|
|
Дискурси
Меса миру
Дзвенислава Саф’ян
Капела створила цілісний проєкт, у якому драматургія молитви від камерного, притишеного початку, прохання, — переходить до загального, могутнього єднання у світлі. Нехай у спільній молитві ця «меса миру» поширюється Європою.
03.11.25
|
|
Штука
Гвинтівка обер’єфрейтора Генріха Белля
Сергій ГЕРМАН
Генріх Белль, нобелівський лауреат з літератури, провів у війську всю Другу світову. І примудрився не вистрілити у бік ворога жодного разу
02.11.25
|
|
Дискурси
Сад Василя Махна
Анастасія Ганченко
Категорія саду як онтологічна метафора та образ відсутності як форми присутності в оповіданні «Поетичний сад Арсена П.»
01.11.25
|
|
Штука
(Не)дитяча війна
Юлія Баір
Українським письменникам варто було б зосередитися на дитячих історіях про нашу актуальну війну. Діти швидше пізнають та, ймовірно, відчують і запам’ятають правду
01.11.25
|
|
Дискурси
XV Львівський міжнародний органний фестиваль
У межах ювілейного фестивалю у Львівському органному залі відбудеться 18 концертів. У програмі широкий спектр подій: від великих симфонічних прем’єр - до поєднання звуків органа з електронною музикою.
31.10.25
|
|
Штука