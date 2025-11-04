Перейти до основного матеріалу
Війна. Листопад 2025 року
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Листопад 2025 року
Вівторок, Листопад 4, 2025 - 08:15
До теми
Меса миру
Дзвенислава Саф’ян
Капела створила цілісний проєкт, у якому драматургія молитви від камерного, притишеного початку, прохання, — переходить до загального, могутнього єднання у світлі. Нехай у спільній молитві ця «меса миру» поширюється Європою.
03.11.25
|
|
Штука
Гвинтівка обер’єфрейтора Генріха Белля
Сергій ГЕРМАН
Генріх Белль, нобелівський лауреат з літератури, провів у війську всю Другу світову. І примудрився не вистрілити у бік ворога жодного разу
02.11.25
|
|
Дискурси
Сад Василя Махна
Анастасія Ганченко
Категорія саду як онтологічна метафора та образ відсутності як форми присутності в оповіданні «Поетичний сад Арсена П.»
01.11.25
|
|
Штука
(Не)дитяча війна
Юлія Баір
Українським письменникам варто було б зосередитися на дитячих історіях про нашу актуальну війну. Діти швидше пізнають та, ймовірно, відчують і запам’ятають правду
01.11.25
|
|
Дискурси
XV Львівський міжнародний органний фестиваль
У межах ювілейного фестивалю у Львівському органному залі відбудеться 18 концертів. У програмі широкий спектр подій: від великих симфонічних прем’єр - до поєднання звуків органа з електронною музикою.
31.10.25
|
|
Штука
Людське, надто людське
Олександр БОЙЧЕНКО
Не існує «психотипу нациста». Існують натомість такі не тваринні, не демонічні, а саме людські, надто людські речі, як воля до влади і груповий конформізм
31.10.25
|
|
Дискурси
Коли рятує крихітка світла
Ірина МАРТИН
У Львові презентували прозову книжку Артура Дроня «Гемінґвей нічого не знає» та зібрали кошти на підтримку підрозділу, в якому служив побратим Артура, Герой України Віталій Карвацький («Турист»).
31.10.25
|
|
Галичина
Музичний ореол Митрополита Андрея
У неділю, 2 листопада об 11.30 у Музеї Митрополита Андрея Шептицького відбудеться лекція-концерт, присвячена 160-й річниці від дня народження Князя Церкви під назвою "Музичний ореол Митрополита Андрея у композиторських присвятах".
30.10.25
|
|
Штука