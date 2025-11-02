Перейти до основного матеріалу
Олег Денисенко
Олег Денисенко «Війна – це пекло»
Неділя, Листопад 2, 2025 - 19:30
До теми
Сад Василя Махна
Анастасія Ганченко
Категорія саду як онтологічна метафора та образ відсутності як форми присутності в оповіданні «Поетичний сад Арсена П.»
01.11.25
|
|
Штука
(Не)дитяча війна
Юлія Баір
Українським письменникам варто було б зосередитися на дитячих історіях про нашу актуальну війну. Діти швидше пізнають та, ймовірно, відчують і запам’ятають правду
01.11.25
|
|
Дискурси
XV Львівський міжнародний органний фестиваль
У межах ювілейного фестивалю у Львівському органному залі відбудеться 18 концертів. У програмі широкий спектр подій: від великих симфонічних прем’єр - до поєднання звуків органа з електронною музикою.
31.10.25
|
|
Штука
Коли рятує крихітка світла
Ірина МАРТИН
У Львові презентували прозову книжку Артура Дроня «Гемінґвей нічого не знає» та зібрали кошти на підтримку підрозділу, в якому служив побратим Артура, Герой України Віталій Карвацький («Турист»).
31.10.25
|
|
Галичина
Музичний ореол Митрополита Андрея
У неділю, 2 листопада об 11.30 у Музеї Митрополита Андрея Шептицького відбудеться лекція-концерт, присвячена 160-й річниці від дня народження Князя Церкви під назвою "Музичний ореол Митрополита Андрея у композиторських присвятах".
30.10.25
|
|
Штука
Сімейні цінності кровопивць
Юрій Винничук
Дільмурадов убив сім'ю, щоб викрасти 300 тисяч рублів. З колонії пішов на війну з Україною. А тепер веде уроки «Семья – это самое важное в жизни!»
29.10.25
|
|
Дискурси
Яків Гніздовський. «Вітер у кукурудзяному полі»
До 110-ї річниці від дня народження та 40-ї річниці смерті українського графіка, живописця й мистецтвознавця Якова Гніздовського Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького запрошує на відкриття виставки «Вітер у кукурудзяному полі».
29.10.25
|
|
Штука
Фікція+ Щепана Твардоха
Роксана Харчук
Роман зроблено майстерно. Оскільки на нулі все можливо, останнє слово у цій книжці «може». Надія не полишає автора й читача, бо вона у цій війні існує доти, доки існує нуль, а на нулі – такі хлопці, як рятівник із карабіном, позивний Кінь.
28.10.25
|
|
Штука