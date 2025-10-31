Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
А він все ще стояв, і фурт-фурт ладував...
стрілецька пісня
До теми
XV Львівський міжнародний органний фестиваль
У межах ювілейного фестивалю у Львівському органному залі відбудеться 18 концертів. У програмі широкий спектр подій: від великих симфонічних прем’єр - до поєднання звуків органа з електронною музикою.
31.10.25
|
|
Штука
Музичний ореол Митрополита Андрея
У неділю, 2 листопада об 11.30 у Музеї Митрополита Андрея Шептицького відбудеться лекція-концерт, присвячена 160-й річниці від дня народження Князя Церкви під назвою "Музичний ореол Митрополита Андрея у композиторських присвятах".
30.10.25
|
|
Штука
Яків Гніздовський. «Вітер у кукурудзяному полі»
До 110-ї річниці від дня народження та 40-ї річниці смерті українського графіка, живописця й мистецтвознавця Якова Гніздовського Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького запрошує на відкриття виставки «Вітер у кукурудзяному полі».
29.10.25
|
|
Штука
Фікція+ Щепана Твардоха
Роксана Харчук
Роман зроблено майстерно. Оскільки на нулі все можливо, останнє слово у цій книжці «може». Надія не полишає автора й читача, бо вона у цій війні існує доти, доки існує нуль, а на нулі – такі хлопці, як рятівник із карабіном, позивний Кінь.
28.10.25
|
|
Штука
Всього потроху
Юрко ТИМЧУК
Державний бюджет на наступний рік вже майже є, електрики вже трохи нема, міжнародні (особливо американські) санкції росіяни відчують вже ось-ось, а потім прилетять Gripen’и.
28.10.25
|
|
Україна
Дві любові Вадима Одайника
Любов до Карпат і коханої стала ключовою у творчості митця. В експозиції представлено пейзажі, жанрові композиції та портрети, що відображають глибоку ліричність, силу емоційного переживання та майстерність живопису.
27.10.25
|
|
Штука
Стежками одного новотвору
Андрій Содомора
До мене мовиш мовою дощу, Твоїм плачем листопадовим плачу, Щонайтремкіший спогад ворушу. А твого смутку – не перетлумачу.
27.10.25
|
|
Дискурси
Родинні цінності Шептицьких у ландшафті Галичини
Ярослава Яковлєва • Олег Яськів
Велич сім’ї визначається не добробутом, а здатністю виховати покоління, яке несе духовні та моральні орієнтири у світ
26.10.25
|
|
Минуле