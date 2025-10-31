Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
Роман Романишин «Епітафія» (2022)
Роман Романишин «Епітафія» (2022)
П'ятниця, Жовтень 31, 2025 - 11:00
Яків Гніздовський. «Вітер у кукурудзяному полі»
До 110-ї річниці від дня народження та 40-ї річниці смерті українського графіка, живописця й мистецтвознавця Якова Гніздовського Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького запрошує на відкриття виставки «Вітер у кукурудзяному полі».
29.10.25
Штука
Фікція+ Щепана Твардоха
Роксана Харчук
Роман зроблено майстерно. Оскільки на нулі все можливо, останнє слово у цій книжці «може». Надія не полишає автора й читача, бо вона у цій війні існує доти, доки існує нуль, а на нулі – такі хлопці, як рятівник із карабіном, позивний Кінь.
28.10.25
Штука
Всього потроху
Юрко ТИМЧУК
Державний бюджет на наступний рік вже майже є, електрики вже трохи нема, міжнародні (особливо американські) санкції росіяни відчують вже ось-ось, а потім прилетять Gripen’и.
28.10.25
Україна
Дві любові Вадима Одайника
Любов до Карпат і коханої стала ключовою у творчості митця. В експозиції представлено пейзажі, жанрові композиції та портрети, що відображають глибоку ліричність, силу емоційного переживання та майстерність живопису.
27.10.25
Штука
Родинні цінності Шептицьких у ландшафті Галичини
Ярослава Яковлєва • Олег Яськів
Велич сім’ї визначається не добробутом, а здатністю виховати покоління, яке несе духовні та моральні орієнтири у світ
26.10.25
Минуле
Розмови крізь простір і час
Гліб БІТЮКОВ
«Війна забирає багато. І врешті-решт може забрати нас. А те, що лишиться після нас, – це те, що про війну зможуть дізнатися інші люди», – розмова з ветераном та автором книги «Моїй донечці. Записки тата з війни».
26.10.25
Галичина
Данте з Вілямовиць
Віталій Портников
Ми нехтуємо діалектами самої української мови – хоча, здається, цілком природно, що українською в Хусті, Львові, Чернівцях, Лубнах і Харкові мають говорити по-різному...
26.10.25
Дискурси
Музика простору уяви
Наталія Кушик
Світова прем’єра Симфонії засвідчила тонке відчуття сучасного слухача: музика Леонтьєва жива, емоційно насичена й водночас зрозуміла. З перших її тактів публіка помітно оживилася після зосереджено-медитативного концерту Васкса.
25.10.25
Штука