Роман Романишин «Епітафія» (2022)

Розмови крізь простір і час

Гліб БІТЮКОВ

«Війна забирає багато. І врешті-решт може забрати нас. А те, що лишиться після нас, – це те, що про війну зможуть дізнатися інші люди», – розмова з ветераном та автором книги «Моїй донечці. Записки тата з війни».