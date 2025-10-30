Перейти до основного матеріалу
Війна. Жовтень 2025 року
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2025 року
Четвер, Жовтень 30, 2025 - 13:30
Яків Гніздовський. «Вітер у кукурудзяному полі»
До 110-ї річниці від дня народження та 40-ї річниці смерті українського графіка, живописця й мистецтвознавця Якова Гніздовського Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького запрошує на відкриття виставки «Вітер у кукурудзяному полі».
29.10.25
Штука
Фікція+ Щепана Твардоха
Роксана Харчук
Роман зроблено майстерно. Оскільки на нулі все можливо, останнє слово у цій книжці «може». Надія не полишає автора й читача, бо вона у цій війні існує доти, доки існує нуль, а на нулі – такі хлопці, як рятівник із карабіном, позивний Кінь.
28.10.25
Штука
Дві любові Вадима Одайника
Любов до Карпат і коханої стала ключовою у творчості митця. В експозиції представлено пейзажі, жанрові композиції та портрети, що відображають глибоку ліричність, силу емоційного переживання та майстерність живопису.
27.10.25
Штука
Родинні цінності Шептицьких у ландшафті Галичини
Ярослава Яковлєва • Олег Яськів
Велич сім’ї визначається не добробутом, а здатністю виховати покоління, яке несе духовні та моральні орієнтири у світ
26.10.25
Минуле
Данте з Вілямовиць
Віталій Портников
Ми нехтуємо діалектами самої української мови – хоча, здається, цілком природно, що українською в Хусті, Львові, Чернівцях, Лубнах і Харкові мають говорити по-різному...
26.10.25
Дискурси
Музика простору уяви
Наталія Кушик
Світова прем’єра Симфонії засвідчила тонке відчуття сучасного слухача: музика Леонтьєва жива, емоційно насичена й водночас зрозуміла. З перших її тактів публіка помітно оживилася після зосереджено-медитативного концерту Васкса.
25.10.25
Штука
Без Тарнавського
Василь МАХНО
Тарнавський був своєрідним Дон Кіхотом української поезії. Він до кінця обстоював свою естетичну програму, не зраджуючи їй. Можливо, тому був самотній і непоступливий
25.10.25
Дискурси
Повернутися до… війська
Олеся Ісаюк
Вибухнуло і винесло на поверхню водночас гіперзбудження, ресентимент і наслідки тривалої травми мовчання. Саме звідси патетичність і надривна емоційність початку 1990-х.
24.10.25
Галичина