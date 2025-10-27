Перейти до основного матеріалу
День української писемності та мови
День української писемності та мови
Понеділок, Жовтень 27, 2025 - 09:30
До теми
Повернутися до… війська
Олеся Ісаюк
Вибухнуло і винесло на поверхню водночас гіперзбудження, ресентимент і наслідки тривалої травми мовчання. Саме звідси патетичність і надривна емоційність початку 1990-х.
24.10.25
Галичина
Європейський мирний план на тлі провалу Будапешта
Максим МУЛЯР
У жовтні український мирний трек набув нової динаміки. Завдяки тому, що президент США Дональд Трамп увімкнув прискорювач під назвою Tomahawk.
24.10.25
У світі
Богдан Сойка – мистець духовного світобачення
Любов Волошин
Він завжди помітно виділявся самобутністю своєї життєвої постави. Був людиною рідкісної душевної краси та глибокого духовного життя
24.10.25
Минуле
Матеріяли до лоції Всеокеану. Літо
Дмитро Єльніков
Що вже робити – тепер усе має добре бути, як є. Спроба картографування Космосу – далекого, близького та щонайближчого.
24.10.25
Дискурси
Щось таке просте
Тарас Прохасько
Не кажу, що як знищимо ще й сес жереп, то буде кончина світу. Ще й не таке нищили. Хоча – хто знає – може, щоразу кончина світу і ставала. Може тих кончин є значно більше, ніж одна
23.10.25
Дискурси
Як пес махав... кормою
Юрій Винничук
ШІ частенько буває не досить уважний, а деколи відверто збиткується. Просто він любить трішки познущатися. Такий собі збитошний чортик. Але мусимо його терпіти.
22.10.25
Дискурси
«Hic sunt leones» Анни Трояновської
Творчість — це постійне виходження за межі перевіреного, пошук усе нових засобів вираження, технологічних рішень, а також тем для літографічних «оповідей», що народжуються в уяві польської художниці Анни Трояновської.
22.10.25
Штука
25 автомобілів ЗСУ від хору "Гомін"
Хор “Гомін” Львівського органного залу, TEATR.org.ua, фонд "Добромобіль" та ГО "Об'єднання Активіст" 20 жовтня у Луцьку передали 25 автомобілів на потреби Сил Оборони, придбані в межах збору “Народний гомін”. Пікапи вже вирушили на різні ділянки фронту, але збір триває.
21.10.25
Штука