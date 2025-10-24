Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Семків
Володимир Семків «Побратими»
П'ятниця, Жовтень 24, 2025 - 14:00
До теми
Все ще не точно
Юрко ТИМЧУК
Майже традиційно оптимісти чекають Гелловіну, песимісти готуються до «Будапешта», реалісти дивляться, що коїться на пленумі компартії Китайської Народної Республіки. Огляд подій тижня.
21.10.25
|
|
Україна
Ґелтахт
Віталій Портников
Нам потрібний україномовний народ. Народ, який говорить українською не на знак протесту і не повертається до російської, бо так зручно. Народ, який бажає говорити українською
19.10.25
|
|
Дискурси
Гвинтівка капрала Джорджа Орвелла
Сергій ГЕРМАН
Письменники йдуть на війну не обов’язково з думкою про майбутню книгу. І щодо Орвелла існують підстави думати, що це було не так...
18.10.25
|
|
Дискурси
Трагедія переходу
Олеся Ісаюк
Художні образи цього тексту – нещадно точне зображення, ймовірно, найгіршого, що може спіткати не те що вояка, а загалом кожну людину, – залишитися непохованим і невідомим
18.10.25
|
|
Галичина
Фестиваль перших п'єс
«Театр Ветеранів» — ініціатива ТРО Медіа й Театру Драматургів із гаслом «Світ має бачити Україну очима її захисників». Це платформа для психологічної підтримки, творчої реалізації та поширення унікального досвіду ветеранів.
18.10.25
|
|
Штука
Вернулись домів
Олександр БОЙЧЕНКО
Історія наскрізь хворого, абсолютно непридатного до жодної служби чоловіка, який іде на війну солдатом-добровольцем – і стає там офіцером та командиром відділення
17.10.25
|
|
Дискурси
Акт зради
Юрій Тарнавський
я думаю, що треба вважати актом зради кожен раз, як хтось із нас говорить російською...
17.10.25
|
|
Минуле
Діно Буццаті
Олена Роман
Діно Буццаті прагнув не лише писати про гори й слухати їхню тишу, а й сам стати її частиною: його прах розвіяли над Доломітами.
16.10.25
|
|
Штука