Війна. Жовтень 2025 року
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2025 року
Четвер, Жовтень 23, 2025 - 09:00
Ґелтахт
Віталій Портников
Нам потрібний україномовний народ. Народ, який говорить українською не на знак протесту і не повертається до російської, бо так зручно. Народ, який бажає говорити українською
19.10.25
Дискурси
Гвинтівка капрала Джорджа Орвелла
Сергій ГЕРМАН
Письменники йдуть на війну не обов’язково з думкою про майбутню книгу. І щодо Орвелла існують підстави думати, що це було не так...
18.10.25
Дискурси
Трагедія переходу
Олеся Ісаюк
Художні образи цього тексту – нещадно точне зображення, ймовірно, найгіршого, що може спіткати не те що вояка, а загалом кожну людину, – залишитися непохованим і невідомим
18.10.25
Галичина
Акт зради
Юрій Тарнавський
я думаю, що треба вважати актом зради кожен раз, як хтось із нас говорить російською...
17.10.25
Минуле
Діло милосердя для тіла
Тарас Прохасько
Тоді ми зауважили, що радянські багатоповерхівки, передовсім хрущовки, проєктувалися без візії майбутніх смертей (і похоронів) щасливих мешканців світлих новобудов
16.10.25
Дискурси
Діно Буццаті
Олена Роман
Діно Буццаті прагнув не лише писати про гори й слухати їхню тишу, а й сам стати її частиною: його прах розвіяли над Доломітами.
16.10.25
Штука
«Лірика» – збірка поезій Богдана Стельмаха
Ілона Ельтек
Безмежно залюблений в Україну і все українське. Тому тутє все: про Україну, її історію, ключові постаті, війну, любов, весну, життя… Ця збірка – величезний підсумок творчого досвіду, неосяжна скарбниця поетичної втіхи.
15.10.25
Штука
Від страху до гніву
Роман КЕЧУР
Помірний страх конвертується в гнів, запороговий паралізує. Русскі знають цей рецепт і ескалують. Але завжди знайдеться хтось, хто буде ескалувати назустріч. Так валяться всі імперії.
14.10.25
Дискурси