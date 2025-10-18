Хто бажає, того доля веде, а того, хто не бажає — тягне

Перейти до основного матеріалу
До теми
Гвинтівка капрала Джорджа Орвелла
Сергій ГЕРМАН
Письменники йдуть на війну не обов’язково з думкою про майбутню книгу. І щодо Орвелла існують підстави думати, що це було не так...
18.10.25
|
|
Дискурси
Акт зради
Юрій Тарнавський
я думаю, що треба вважати актом зради кожен раз, як хтось із нас говорить російською...
17.10.25
|
|
Минуле
Діло милосердя для тіла
Тарас Прохасько
Тоді ми зауважили, що радянські багатоповерхівки, передовсім хрущовки, проєктувалися без візії майбутніх смертей (і похоронів) щасливих мешканців світлих новобудов
16.10.25
|
|
Дискурси
Діно Буццаті
Олена Роман
Діно Буццаті прагнув не лише писати про гори й слухати їхню тишу, а й сам стати її частиною: його прах розвіяли над Доломітами.
16.10.25
|
|
Штука
«Лірика» – збірка поезій Богдана Стельмаха
Ілона Ельтек
Безмежно залюблений в Україну і все українське. Тому тутє все: про Україну, її історію, ключові постаті, війну, любов, весну, життя… Ця збірка – величезний підсумок творчого досвіду, неосяжна скарбниця поетичної втіхи.
15.10.25
|
|
Штука
Від страху до гніву
Роман КЕЧУР
Помірний страх конвертується в гнів, запороговий паралізує. Русскі знають цей рецепт і ескалують. Але завжди знайдеться хтось, хто буде ескалувати назустріч. Так валяться всі імперії.
14.10.25
|
|
Дискурси
Спробувати ще раз
Юрко ТИМЧУК
Історія є циклічною, і ті цикли іноді завертаються в такі спіралі, які потім невідомо в що розвернуться. Огляд подій тижня в Україні.
14.10.25
|
|
Україна
Дощить...
Андрій Содомора
Не знаходимо дієслова, щоб ним передати, що саме вловлює слух. Не шепіт, шурхіт, шелест. Хіба що – голоси міріадів невидимих крапелинок, які єднаються в монотонній мелодії дощу
13.10.25
|
|
Дискурси