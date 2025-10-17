Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Юрій Тарнавський
Юрій Тарнавський (†14.10.2025)
П'ятниця, Жовтень 17, 2025 - 12:00
До теми
Діно Буццаті
Олена Роман
Діно Буццаті прагнув не лише писати про гори й слухати їхню тишу, а й сам стати її частиною: його прах розвіяли над Доломітами.
16.10.25
|
|
Штука
«Лірика» – збірка поезій Богдана Стельмаха
Ілона Ельтек
Безмежно залюблений в Україну і все українське. Тому тутє все: про Україну, її історію, ключові постаті, війну, любов, весну, життя… Ця збірка – величезний підсумок творчого досвіду, неосяжна скарбниця поетичної втіхи.
15.10.25
|
|
Штука
Спробувати ще раз
Юрко ТИМЧУК
Історія є циклічною, і ті цикли іноді завертаються в такі спіралі, які потім невідомо в що розвернуться. Огляд подій тижня в Україні.
14.10.25
|
|
Україна
Дощить...
Андрій Содомора
Не знаходимо дієслова, щоб ним передати, що саме вловлює слух. Не шепіт, шурхіт, шелест. Хіба що – голоси міріадів невидимих крапелинок, які єднаються в монотонній мелодії дощу
13.10.25
|
|
Дискурси
Повсякдення Добромильського монастиря у 1880-х роках
Марія Гром
В час посухи люди приносили в монастир трохи масла, сиру, яєць і просили ректора відпустити ченців на прогулянку, «щоби був дощ»...
13.10.25
|
|
Минуле
“Все в світі є людина”
Костянтин Дорошенко
Об’єкт “Ніщо” є інтелектуальною квінтесенцією моєї виставки. Світло та випаравування створюють на мармуровому постаменті безтілесну скульптуру, ефемерну та беззаперечну водночас. “Ніщо” в суфізмі позначає не кінець, не розпад, а злиття людини з абсолютом.
12.10.25
|
|
Штука
Невгасна гута незламних
14 жовтня о 17:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться відкриття виставкового проєкту "World Glass for Ukraine" 13 Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові, який триває з 5 по 15 жовтня.
11.10.25
|
|
Штука
Поетичний сад Арсена П.
Василь МАХНО
У дворі – трансформаторна будка, поруч – дитячий грибок з пісочницею, а через дорогу – зупинка...
11.10.25
|
|
Дискурси