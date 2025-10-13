Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Вільний, хто ні на що не надіється і нічого не боїться
Демокріт
До теми
Повсякдення Добромильського монастиря у 1880-х роках
Марія Гром
В час посухи люди приносили в монастир трохи масла, сиру, яєць і просили ректора відпустити ченців на прогулянку, «щоби був дощ»...
13.10.25
|
|
Минуле
Невгасна гута незламних
14 жовтня о 17:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться відкриття виставкового проєкту "World Glass for Ukraine" 13 Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові, який триває з 5 по 15 жовтня.
11.10.25
|
|
Штука
Поетичний сад Арсена П.
Василь МАХНО
У дворі – трансформаторна будка, поруч – дитячий грибок з пісочницею, а через дорогу – зупинка...
11.10.25
|
|
Дискурси
Франція на межі політичного колапсу?
Максим МУЛЯР
Демісія вже третього прем'єр-міністра після дострокових виборів 2024 року занурили Францію в нову політичну кризу.
10.10.25
|
|
У світі
Після поразки
Олеся Ісаюк
Співана патріотична поезія початку 1990-х — черговий етап осмислення як національних драм і трагедій, так і травм, які вони залишили по собі.
10.10.25
|
|
Галичина
Кілька веселих авантюрників
Юрій Винничук
Деякі українські зухи: на скалю цілого світу – Макогін, масштабу Російської імперії – Регішевський, і провінційного – Патрус-Карпатський
10.10.25
|
|
Дискурси
Польська музика в Україні
Протягом більше чверті століття варшавський Фонд Pro Musica Viva будує українсько- польські музичні мости: доносить до польського слухача шедеври української академічної музики та популяризує польську музику в Україні.
10.10.25
|
|
Штука
Дорога тета Марта
Тарас Прохасько
І її майже кельтські риси, у нас так виглядали бойки, але як бойківська затятість перетворюється у відповідних умовах на глибоку незалежність елітарного світового рівня.
09.10.25
|
|
Дискурси