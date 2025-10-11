Дбаймо про істину не задля істини, а задля себе

Перейти до основного матеріалу
До теми
Невгасна гута незламних
14 жовтня о 17:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться відкриття виставкового проєкту "World Glass for Ukraine" 13 Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові, який триває з 5 по 15 жовтня.
11.10.25
|
|
Штука
Поетичний сад Арсена П.
Василь МАХНО
У дворі – трансформаторна будка, поруч – дитячий грибок з пісочницею, а через дорогу – зупинка...
11.10.25
|
|
Дискурси
Франція на межі політичного колапсу?
Максим МУЛЯР
Демісія вже третього прем'єр-міністра після дострокових виборів 2024 року занурили Францію в нову політичну кризу.
10.10.25
|
|
У світі
Після поразки
Олеся Ісаюк
Співана патріотична поезія початку 1990-х — черговий етап осмислення як національних драм і трагедій, так і травм, які вони залишили по собі.
10.10.25
|
|
Галичина
Кілька веселих авантюрників
Юрій Винничук
Деякі українські зухи: на скалю цілого світу – Макогін, масштабу Російської імперії – Регішевський, і провінційного – Патрус-Карпатський
10.10.25
|
|
Дискурси
Польська музика в Україні
Протягом більше чверті століття варшавський Фонд Pro Musica Viva будує українсько- польські музичні мости: доносить до польського слухача шедеври української академічної музики та популяризує польську музику в Україні.
10.10.25
|
|
Штука
Дорога тета Марта
Тарас Прохасько
І її майже кельтські риси, у нас так виглядали бойки, але як бойківська затятість перетворюється у відповідних умовах на глибоку незалежність елітарного світового рівня.
09.10.25
|
|
Дискурси
Жіноче терпіння за правління Талібану
Чи можливо серед чорноти війни відшукати надію чи навіть щастя? Це питання, на яке кожен українець за роки російської війни проти нас вже має свою відповідь. А Госсейні розповідає, як цю надію відшукували афганські жінки.
09.10.25
|
|
Штука