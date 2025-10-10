Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Ігор Береза
Ігор Береза «Геометрія ІІ»
П'ятниця, Жовтень 10, 2025 - 16:45
До теми
Жіноче терпіння за правління Талібану
Чи можливо серед чорноти війни відшукати надію чи навіть щастя? Це питання, на яке кожен українець за роки російської війни проти нас вже має свою відповідь. А Госсейні розповідає, як цю надію відшукували афганські жінки.
09.10.25
|
|
Штука
Український модернізм на рідній сцені
Вперше у Львові прозвучить заборонена українська музика ХХ століття. 11 жовтня у Львівському органному залі відбудеться концерт “Симфонічний модернізм. Сениця. Шипович”.
08.10.25
|
|
Штука
Колгосп
Майкл Мишкало
Перші дні осені, перший тиждень уроків – і «Завтра уроків не буде, їдемо на бульбу в колгосп». Трактор орав поле, ми йшли позаду і збирали бульбу у відро, потім пересипали в мішки
07.10.25
|
|
Дискурси
Ювілейний рік: історія, мистецтво та сучасні сенси
Упродовж 9–12 жовтня 2025 року Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької урочисто відзначить 125 років від дня відкриття будівлі театру — однієї з найвпізнаваніших архітектурних перлин Львова та всієї України.
07.10.25
|
|
Штука
Заморозки на ґрунті і не тільки
Юрко ТИМЧУК
Бабине літо буде десь на китайський курбан-байрам, тобто нескоро. Так само довго доведеться чекати на ще багато потрібних і не так щоб аж дуже речей.
07.10.25
|
|
Україна
Фейкометне висміювання рашизму
Олег Харч
Війна для українського мистецтва стала каталізатором його прориву на міжнародну арену: з початку повномасштабного вторгнення чимало українських проєктів, багато наших художників почали здобувати світове визнання.
06.10.25
|
|
Штука
Мрії, сни і блаженні миті народження мелодії
Любов Кияновська
Один з провідних українських композиторів, геніальний Валентин Сильвестров шукає і знаходить принципово інший інтонаційний «простір, де мелодії існують на межі виникнення і зникнення...»
05.10.25
|
|
Штука
Поле за майданом
Віталій Портников
Що таке самотність для письменника, для поета, хто віддає свій творчий хист іншим? Коли до тебе байдужа сімʼя – чи коли байдужий народ? Не хотів би, щоб мене ховали отак
05.10.25
|
|
Дискурси