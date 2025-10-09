Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Війна. Жовтень 2025 року.
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2025 року
Четвер, Жовтень 9, 2025 - 12:15
До теми
Ювілейний рік: історія, мистецтво та сучасні сенси
Упродовж 9–12 жовтня 2025 року Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької урочисто відзначить 125 років від дня відкриття будівлі театру — однієї з найвпізнаваніших архітектурних перлин Львова та всієї України.
07.10.25
|
|
Штука
Фейкометне висміювання рашизму
Олег Харч
Війна для українського мистецтва стала каталізатором його прориву на міжнародну арену: з початку повномасштабного вторгнення чимало українських проєктів, багато наших художників почали здобувати світове визнання.
06.10.25
|
|
Штука
Мрії, сни і блаженні миті народження мелодії
Любов Кияновська
Один з провідних українських композиторів, геніальний Валентин Сильвестров шукає і знаходить принципово інший інтонаційний «простір, де мелодії існують на межі виникнення і зникнення...»
05.10.25
|
|
Штука
Поле за майданом
Віталій Портников
Що таке самотність для письменника, для поета, хто віддає свій творчий хист іншим? Коли до тебе байдужа сімʼя – чи коли байдужий народ? Не хотів би, щоб мене ховали отак
05.10.25
|
|
Дискурси
Редакторська репліка
Анастасія Левкова
...оце бажання запхати її у прокрустове ложе правил і математичних формул. А також нехтування історією мови та мовлення. Тим, як писали класики, як говорили й говорять люди
04.10.25
|
|
Дискурси
Симулякри Контрастів
Анна Кузик
Це був концерт не для відпочинку, а для співбуття в реальності, якою вона є – без прикрас, без слів, а тільки з абстрактним, але в цьому й найбільш глибинним видом мистецтва – музикою.
04.10.25
|
|
Штука
Юлій Цезар і Со у бомбосховищі
Зальцбурзький фестиваль 2025 тематизує тему війни, смерті, пекельної боротьби за владу: Цезар і Птолемей, Макбет і Леді Макбет, Марія Стюарт і Єлизавета I, також Орфей і Вакханки. Війна була завжди і є тепер, вона стала реальністю і нагадує про себе щодня.
03.10.25
|
|
Штука
Замість майбутнього
Олександр БОЙЧЕНКО
Попри все – найважливішим у нашій спільній історії було десятиліття між першою «Червоною Рутою» і другим Кучмою, коли УРСР стала якою-не-якою незалежною Україною...
03.10.25
|
|
Дискурси