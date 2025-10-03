Якщо почуття не істинні, то й весь наш розум виявиться хибним

Юлій Цезар і Со у бомбосховищі

Зальцбурзький фестиваль 2025 тематизує тему війни, смерті, пекельної боротьби за владу: Цезар і Птолемей, Макбет і Леді Макбет, Марія Стюарт і Єлизавета I, також Орфей і Вакханки. Війна була завжди і є тепер, вона стала реальністю і нагадує про себе щодня.