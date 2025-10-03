Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Зосередження – це початок навернення
Максиміліан Марія Кольбе
До теми
Юлій Цезар і Со у бомбосховищі
Зальцбурзький фестиваль 2025 тематизує тему війни, смерті, пекельної боротьби за владу: Цезар і Птолемей, Макбет і Леді Макбет, Марія Стюарт і Єлизавета I, також Орфей і Вакханки. Війна була завжди і є тепер, вона стала реальністю і нагадує про себе щодня.
03.10.25
|
|
Штука
Артпроєкт Влодка Кауфмана «Цивілізація»
4 жовтня о 16.00 перформенсом Влодка Кауфмана в Mercury Art Center відкриють артпроєкт, який досліджує дерево та землю як цивілізацію та підґрунтя її існування, поєднавши роботи різних періодів творчості автора: графіку, живопис, відеоарт, артоб’єкти та інсталяції.
03.10.25
|
|
Штука
«Сторінки музичної романтики» в недільний полудень
5 жовтня, об 11.30 в Музеї Митрополита Андрея Шептицького у рамках циклу «Недільні концерти у полудень» відбудеться концерт інструментальної музики «Сторінки музичної романтики» у виконанні магістрантів Львівської національної музичної академії класу Тетяни Слюсар.
02.10.25
|
|
Штука
Ми не риби, риби – німі
Тарас Прохасько
Зрозуміло, що ніякого туалетного паперу там не було. Його не було взагалі майже ніде. Пам'ятаю, як ми різали тими ножами газети, кожну сторінку, здається, на вісім.
02.10.25
|
|
Дискурси
Відкриття Homin Center у Львові
Знайомство львів'ян з новим простором Homin Center Львівського органного залу розпочалося у День захисників та захисниць України й Всесвітній день музики із лекції-розмови з елементами музичної терапії від музикознавиці та диригентки Вікторії Антошевської.
01.10.25
|
|
Штука
Маґістерська біня з карманадлями
Юрій Винничук
Одна тицьнула на «зупу», заявляючи, що не хоче її більше чути. Але чим німецька зупа гірша за французький суп, який прийшов від московитів?
01.10.25
|
|
Дискурси
Тростянець підсміюється
Анатолій Стріляний
Що зробив герой Хвильового, коли зустрів свою матір, яка піднімала народ проти його червоних побратимів? Він її обійняв, поцілував і пустив кулю їй у скроню
30.09.25
|
|
Дискурси
Танго з ескалатором
Юрко ТИМЧУК
Планомірне нарощування військової могутності держави (ескалація) і транспортний пристрій, рухома доріжка у вигляді похилих сходів (ескалатор) походять від латинського scala – сходи. Давньогрецькою «сходи» – κλῖμαξ...
30.09.25
|
|
Україна