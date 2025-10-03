Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Лібор Гурда
Лібор Гурда «Читач Кафки» (2013)
П'ятниця, Жовтень 3, 2025 - 12:15
Юлій Цезар і Со у бомбосховищі
Зальцбурзький фестиваль 2025 тематизує тему війни, смерті, пекельної боротьби за владу: Цезар і Птолемей, Макбет і Леді Макбет, Марія Стюарт і Єлизавета I, також Орфей і Вакханки. Війна була завжди і є тепер, вона стала реальністю і нагадує про себе щодня.
03.10.25
|
|
Штука
Артпроєкт Влодка Кауфмана «Цивілізація»
4 жовтня о 16.00 перформенсом Влодка Кауфмана в Mercury Art Center відкриють артпроєкт, який досліджує дерево та землю як цивілізацію та підґрунтя її існування, поєднавши роботи різних періодів творчості автора: графіку, живопис, відеоарт, артоб’єкти та інсталяції.
03.10.25
|
|
Штука
«Сторінки музичної романтики» в недільний полудень
5 жовтня, об 11.30 в Музеї Митрополита Андрея Шептицького у рамках циклу «Недільні концерти у полудень» відбудеться концерт інструментальної музики «Сторінки музичної романтики» у виконанні магістрантів Львівської національної музичної академії класу Тетяни Слюсар.
02.10.25
|
|
Штука
Відкриття Homin Center у Львові
Знайомство львів'ян з новим простором Homin Center Львівського органного залу розпочалося у День захисників та захисниць України й Всесвітній день музики із лекції-розмови з елементами музичної терапії від музикознавиці та диригентки Вікторії Антошевської.
01.10.25
|
|
Штука
Танго з ескалатором
Юрко ТИМЧУК
Планомірне нарощування військової могутності держави (ескалація) і транспортний пристрій, рухома доріжка у вигляді похилих сходів (ескалатор) походять від латинського scala – сходи. Давньогрецькою «сходи» – κλῖμαξ...
30.09.25
|
|
Україна
Жовтень у Львівському органному залі
У жовтні понад 40 подій: зо три десятки органних концертів, девʼять камерних вечорів, де звучатиме і скрипка, і фортепіано, й італійське бельканто, і навіть квартет саксофоністів, а також чотири великі симфонічні концерти, одним з яких дириґуватиме зірка з Франції.
30.09.25
|
|
Штука
Краєчок світу над Збручем
Оксана Булавіна
Пошуки слідів о. Івана, батька Софії Яблонського, відомої мандрівниці, письменниці, журналістки та фотографки, привели в Підпилип’я. З циклу «Цидулки мандрівниці»
28.09.25
|
|
Минуле
Прем’єра перформансу “Солоний сік достиглого інжиру”
3 та 4 жовтня о 19:00 у Jam Factory Art Center відбудеться прем’єра мультидисциплінарного перформансу “Солоний сік достиглого інжиру” кримської мисткині Дарії Литвиненко. Це перформанс про Крим, що занурює у море пам’яті, де тіло промовляє про недосяжний, химерний дім.
28.09.25
|
|
Штука