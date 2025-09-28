Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Досконалість полягає у поступі: досконала та людина, яка постійно йде вперед
Григорій Ніський
До теми
Краєчок світу над Збручем
Оксана Булавіна
Пошуки слідів о. Івана, батька Софії Яблонського, відомої мандрівниці, письменниці, журналістки та фотографки, привели в Підпилип’я. З циклу «Цидулки мандрівниці»
28.09.25
|
|
Минуле
Максим Березовський: досвід заново
Віталій Вишинський
Академія давньої музики Леополіс (Львів) спільно з Open Opera Ukraine (Київ) презентують звукову антологію творчості Максима Березовського, що цілісно представлятиме різні жанрові сфери автора, підхід до яких базується на методології історично-інформованого виконавства.
27.09.25
|
|
Штука
Стратегії виправдання зла
Аделіна Єфіменко
Оперні вистави «Макбет» Джузеппе Верді і «One morning turns into an eternity» Арнольда Шенберґа та Ґустава Малера у постановках польського режисера Кшиштофа Варліковського й американського режисера Пітера Селларса на Зальцбурзькому фестивалі 2025.
27.09.25
|
|
Штука
«Ця війна нас зробила жорсткими»: поезія Михайла Гринюка
Надія Гаврилюк
Бути – це бути вільним. Говорити правду. Бути – чітко відстоювати власні кордони. Бути – виборювати життя навіть у епіцентрі смертей
27.09.25
|
|
Галичина
Я свідчу
Юлія Баір
Коли вуха світу глухі до криків про допомогу, а серця народів знечулені до чужого болю, залишається говорити тілом. Свідчити тілом. Тіло говоритиме чесно і просто, без яскравих метафор, бо воно — свідок — є й метафорою, і відкритим значенням.
26.09.25
|
|
Штука
Нумізматика
Олег Денисенко
Люди збирають усе! Часом дивує, які несподівані предмети стають об'єктом колекціонерської пристрасті. І все ж нумізматика є королевою серед безмежного гурту збирачів
26.09.25
|
|
Дискурси
Прем'єра в театрі "Слово і голос"
27 та 28 вересня у Театральному центрі “Слово і голос” відбудеться прем'єра вистави «ПОЛІТ ПТАХІВ» (Аттар - Григорій Сковорода). Жанр вистави дуже несподіваний– «кураж на 1 дію»:за автором – це глибока внутрішня радість від реалізації свого призначення.
26.09.25
|
|
Штука
Російські гібридні атаки і стратегічна невизначеність Європи
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Попри сміливі заяви деяких європейських лідерів з погрозами збивати російські літаки-порушники, Європа все ж досі не здатна вийти зі стратегічної невизначеності, у яку її ввела гібридна війна Кремля.
26.09.25
|
|
У світі