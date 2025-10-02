Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Війна. Жовтень 2025 року
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2025 року
Четвер, Жовтень 2, 2025 - 11:00
Краєчок світу над Збручем
Оксана Булавіна
Пошуки слідів о. Івана, батька Софії Яблонського, відомої мандрівниці, письменниці, журналістки та фотографки, привели в Підпилип’я. З циклу «Цидулки мандрівниці»
28.09.25
|
|
Минуле
Максим Березовський: досвід заново
Віталій Вишинський
Академія давньої музики Леополіс (Львів) спільно з Open Opera Ukraine (Київ) презентують звукову антологію творчості Максима Березовського, що цілісно представлятиме різні жанрові сфери автора, підхід до яких базується на методології історично-інформованого виконавства.
27.09.25
|
|
Штука
Стратегії виправдання зла
Аделіна Єфіменко
Оперні вистави «Макбет» Джузеппе Верді і «One morning turns into an eternity» Арнольда Шенберґа та Ґустава Малера у постановках польського режисера Кшиштофа Варліковського й американського режисера Пітера Селларса на Зальцбурзькому фестивалі 2025.
27.09.25
|
|
Штука
«Ця війна нас зробила жорсткими»: поезія Михайла Гринюка
Надія Гаврилюк
Бути – це бути вільним. Говорити правду. Бути – чітко відстоювати власні кордони. Бути – виборювати життя навіть у епіцентрі смертей
27.09.25
|
|
Галичина
Я свідчу
Юлія Баір
Коли вуха світу глухі до криків про допомогу, а серця народів знечулені до чужого болю, залишається говорити тілом. Свідчити тілом. Тіло говоритиме чесно і просто, без яскравих метафор, бо воно — свідок — є й метафорою, і відкритим значенням.
26.09.25
|
|
Штука
Нумізматика
Олег Денисенко
Люди збирають усе! Часом дивує, які несподівані предмети стають об'єктом колекціонерської пристрасті. І все ж нумізматика є королевою серед безмежного гурту збирачів
26.09.25
|
|
Дискурси
Прем'єра в театрі "Слово і голос"
27 та 28 вересня у Театральному центрі “Слово і голос” відбудеться прем'єра вистави «ПОЛІТ ПТАХІВ» (Аттар - Григорій Сковорода). Жанр вистави дуже несподіваний– «кураж на 1 дію»:за автором – це глибока внутрішня радість від реалізації свого призначення.
26.09.25
|
|
Штука
Російські гібридні атаки і стратегічна невизначеність Європи
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Попри сміливі заяви деяких європейських лідерів з погрозами збивати російські літаки-порушники, Європа все ж досі не здатна вийти зі стратегічної невизначеності, у яку її ввела гібридна війна Кремля.
26.09.25
|
|
У світі