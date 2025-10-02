Війна. Жовтень 2025 року

Я свідчу

Юлія Баір

Коли вуха світу глухі до криків про допомогу, а серця народів знечулені до чужого болю, залишається говорити тілом. Свідчити тілом. Тіло говоритиме чесно і просто, без яскравих метафор, бо воно — свідок — є й метафорою, і відкритим значенням.