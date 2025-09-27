Пізнання починається з подиву

Перейти до основного матеріалу
До теми
Стратегії виправдання зла
Аделіна Єфіменко
Оперні вистави «Макбет» Джузеппе Верді і «One morning turns into an eternity» Арнольда Шенберґа та Ґустава Малера у постановках польського режисера Кшиштофа Варліковського й американського режисера Пітера Селларса на Зальцбурзькому фестивалі 2025.
27.09.25
|
|
Штука
«Ця війна нас зробила жорсткими»: поезія Михайла Гринюка
Надія Гаврилюк
Бути – це бути вільним. Говорити правду. Бути – чітко відстоювати власні кордони. Бути – виборювати життя навіть у епіцентрі смертей
27.09.25
|
|
Галичина
Я свідчу
Юлія Баір
Коли вуха світу глухі до криків про допомогу, а серця народів знечулені до чужого болю, залишається говорити тілом. Свідчити тілом. Тіло говоритиме чесно і просто, без яскравих метафор, бо воно — свідок — є й метафорою, і відкритим значенням.
26.09.25
|
|
Штука
Прем'єра в театрі "Слово і голос"
27 та 28 вересня у Театральному центрі “Слово і голос” відбудеться прем'єра вистави «ПОЛІТ ПТАХІВ» (Аттар - Григорій Сковорода). Жанр вистави дуже несподіваний– «кураж на 1 дію»:за автором – це глибока внутрішня радість від реалізації свого призначення.
26.09.25
|
|
Штука
Російські гібридні атаки і стратегічна невизначеність Європи
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Попри сміливі заяви деяких європейських лідерів з погрозами збивати російські літаки-порушники, Європа все ж досі не здатна вийти зі стратегічної невизначеності, у яку її ввела гібридна війна Кремля.
26.09.25
|
|
У світі
Життя серед книг
Андрій Содомора
«Людина, прив’язана до книги (liber) – вільна (liber) людина». До п’ятдесятиріччя від дня народження Маріанни Мовної.
26.09.25
|
|
Дискурси
Антитеза війні - сад
Юлія Ліннік
Постановники мислять театр як спільний простір і прагнуть зробити його більш відкритим. Саме тому у виставі з’явилася жестова мова як спосіб не лише розширити можливості глядачів, а й наблизити втілення ідеї справді доступної реальності.
26.09.25
|
|
Штука
Незнищенна печать по гарячому
Тарас Прохасько
Втеча є нічим іншим, як утвердженням того, від чого утікаєш, її видовженням, розтягнутим продовженням. Пластикою первинного ареалу вражень
25.09.25
|
|
Дискурси