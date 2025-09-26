Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Люди припиняють мислити, коли припиняють читати
Дені Дідро
До теми
Я свідчу
Юлія Баір
Коли вуха світу глухі до криків про допомогу, а серця народів знечулені до чужого болю, залишається говорити тілом. Свідчити тілом. Тіло говоритиме чесно і просто, без яскравих метафор, бо воно — свідок — є й метафорою, і відкритим значенням.
26.09.25
|
|
Штука
Російські гібридні атаки і стратегічна невизначеність Європи
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Попри сміливі заяви деяких європейських лідерів з погрозами збивати російські літаки-порушники, Європа все ж досі не здатна вийти зі стратегічної невизначеності, у яку її ввела гібридна війна Кремля.
26.09.25
|
|
У світі
Квадрієнале сценографії: виставка Мирона Кипріяна
У межах ІІІ Львівського квадрієнале сценографії відбудеться презентація спецвипуску театрознавчого часопису «Просценіум», присвяченого мистецтву сценографії, та відкриття експозиції «СценоГраф», присвяченої творчості художника Мирона Кипріяна.
25.09.25
|
|
Штука
«Гіперреальність» на відкритті «Контрастів»
26 вересня стартує фестиваль «Контрасти». Програма-відкриття під назвою «Гіперреальність» представить світові прем’єри двох українських композиторів та українську прем’єру твору класика польської сучасної музики.
25.09.25
|
|
Штука
Наша література як дзеркало єврейства
Остап Сливинський
Ми успадкували дуже багато складних сюжетів у взаєминах між нашими народами – між українцями та євреями. І тепер ми не просто маємо «допрацювати» незавершене, а й повинні розплутати історичні вузли.
25.09.25
|
|
Штука
«Благодарний Еродій»: 10 років на сцені
Богдан Поліщук
Це більше, ніж вистава. Це філософське дослідження, мистецький твір та культурна подія, що залишають слід у серцях глядачів. Її десята річниця —можливість ще раз зануритися в унікальний світ, створений Сковородою, режисером, художником та акторами.
24.09.25
|
|
Штука
Вісім п’єс про війну та сьогодення
Дмитро Терновий
П’єси потрапляють до професійної аудиторії, відбуваються обговорення, з’являються постановки. Через ці тексти народжується майбутня культурна пам’ять, і саме театр стає місцем, де наші історії, рефлексії і голоси стають видимими та чутними.
23.09.25
|
|
Штука
Гвинтівка рядового Макса Фріша
Сергій ГЕРМАН
У визначений день 12-та армія Вермахту мала перетнути кордон зі Швейцарією і за 2–3 дні розгромити її збройні сили. З півдня наступ мала підтримати Італія
23.09.25
|
|
Дискурси