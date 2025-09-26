Люди припиняють мислити, коли припиняють читати

Наша література як дзеркало єврейства

Остап Сливинський

Ми успадкували дуже багато складних сюжетів у взаєминах між нашими народами – між українцями та євреями. І тепер ми не просто маємо «допрацювати» незавершене, а й повинні розплутати історичні вузли.