галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
Війна. Вересень 2025 року
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Вересень 2025 року
Четвер, Вересень 25, 2025 - 09:45
«Благодарний Еродій»: 10 років на сцені
Богдан Поліщук
Це більше, ніж вистава. Це філософське дослідження, мистецький твір та культурна подія, що залишають слід у серцях глядачів. Її десята річниця —можливість ще раз зануритися в унікальний світ, створений Сковородою, режисером, художником та акторами.
24.09.25
|
|
Штука
Вісім п’єс про війну та сьогодення
Дмитро Терновий
П’єси потрапляють до професійної аудиторії, відбуваються обговорення, з’являються постановки. Через ці тексти народжується майбутня культурна пам’ять, і саме театр стає місцем, де наші історії, рефлексії і голоси стають видимими та чутними.
23.09.25
|
|
Штука
Гвинтівка рядового Макса Фріша
Сергій ГЕРМАН
У визначений день 12-та армія Вермахту мала перетнути кордон зі Швейцарією і за 2–3 дні розгромити її збройні сили. З півдня наступ мала підтримати Італія
23.09.25
|
|
Дискурси
Мікалоюс Чіурліоніс: фільм у Львові
26 вересня о 18:30 у Jam Factory Art Center покажуть документальний фільм «На хмарному кораблі» («Debesies laivu») про литовського композитора і художника Мікалоюса Чіурліоніса.
22.09.25
|
|
Штука
Українські симфонічні прем’єри
Яким Горак
Якими б далекими, різними і незалежними один від одного були автори творів, програма зближала їх на ґрунті образів самозаглиблення, спогляданням внутрішнього світу людини і окреслення цього засобами модерної музичної мови.
22.09.25
|
|
Штука
Метакод традиції в океані чуттєвості Ганни Криволап
Роман Яців
Цикли картин Ганни Криволап програмно орієнтують на пошук тих глибинних сенсів, з якими українське мистецтво може зберігати автентику на концептуальному рівні
21.09.25
|
|
Штука
Повернення опери після 300 років забуття
Аделіна Єфіменко
Фестиваль старовинної музики в Іннсбруку – один з провідних відкривачів забутих шедеврів бароко. Цьогорічна програма рясніла 55 подіями, об’єднаними «вічним питанням» історії існування людства й актуальними в часи геополітичних катаклізмів: «Хто тримає нитки нашої долі?»
20.09.25
|
|
Штука
Космос японського саду
Василь МАХНО
Із тиші, звісно, зродиться нам тиш, так як гора народить сіру миш, так як слова, якім нам вчити й знати так довго йти, щоб увійти в цей сад, який нам виклав хтось чи написав
20.09.25
|
|
Дискурси