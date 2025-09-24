Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Михайло Дзиндра
Михайло Дзиндра «Закохані»
Середа, Вересень 24, 2025 - 09:15
До теми
Вісім п’єс про війну та сьогодення
Дмитро Терновий
П’єси потрапляють до професійної аудиторії, відбуваються обговорення, з’являються постановки. Через ці тексти народжується майбутня культурна пам’ять, і саме театр стає місцем, де наші історії, рефлексії і голоси стають видимими та чутними.
23.09.25
|
|
Штука
Мікалоюс Чіурліоніс: фільм у Львові
26 вересня о 18:30 у Jam Factory Art Center покажуть документальний фільм «На хмарному кораблі» («Debesies laivu») про литовського композитора і художника Мікалоюса Чіурліоніса.
22.09.25
|
|
Штука
Українські симфонічні прем’єри
Яким Горак
Якими б далекими, різними і незалежними один від одного були автори творів, програма зближала їх на ґрунті образів самозаглиблення, спогляданням внутрішнього світу людини і окреслення цього засобами модерної музичної мови.
22.09.25
|
|
Штука
Метакод традиції в океані чуттєвості Ганни Криволап
Роман Яців
Цикли картин Ганни Криволап програмно орієнтують на пошук тих глибинних сенсів, з якими українське мистецтво може зберігати автентику на концептуальному рівні
21.09.25
|
|
Штука
Повернення опери після 300 років забуття
Аделіна Єфіменко
Фестиваль старовинної музики в Іннсбруку – один з провідних відкривачів забутих шедеврів бароко. Цьогорічна програма рясніла 55 подіями, об’єднаними «вічним питанням» історії існування людства й актуальними в часи геополітичних катаклізмів: «Хто тримає нитки нашої долі?»
20.09.25
|
|
Штука
Космос японського саду
Василь МАХНО
Із тиші, звісно, зродиться нам тиш, так як гора народить сіру миш, так як слова, якім нам вчити й знати так довго йти, щоб увійти в цей сад, який нам виклав хтось чи написав
20.09.25
|
|
Дискурси
Гімн надії
Олеся Ісаюк
Ідеал вільної України конкурував з досвідом існування в імперській парадигмі. Для того, аби цей ідеал остаточно перейшов у практичну площину, треба було потужного струсу – ним виступила Перша світова війна.
20.09.25
|
|
Галичина
Після нашої ери
Олександр БОЙЧЕНКО
...і все це відбувається протягом того самого року, ти врешті усвідомлюєш: процес пішов, пора вводити власне літочислення, далі буде тільки гірше. І стало гірше.
19.09.25
|
|
Дискурси