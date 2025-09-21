Перейти до основного матеріалу
Особливо нестерпні дурні, які мають деякий зачаток розуму
Франсуа де Ларошфуко
До теми
Метакод традиції в океані чуттєвості Ганни Криволап
Роман Яців
Цикли картин Ганни Криволап програмно орієнтують на пошук тих глибинних сенсів, з якими українське мистецтво може зберігати автентику на концептуальному рівні
21.09.25
|
|
Штука
Повернення опери після 300 років забуття
Аделіна Єфіменко
Фестиваль старовинної музики в Іннсбруку – один з провідних відкривачів забутих шедеврів бароко. Цьогорічна програма рясніла 55 подіями, об’єднаними «вічним питанням» історії існування людства й актуальними в часи геополітичних катаклізмів: «Хто тримає нитки нашої долі?»
20.09.25
|
|
Штука
Після нашої ери
Олександр БОЙЧЕНКО
...і все це відбувається протягом того самого року, ти врешті усвідомлюєш: процес пішов, пора вводити власне літочислення, далі буде тільки гірше. І стало гірше.
19.09.25
|
|
Дискурси
Про що мовчить Гемінґвей?
Роксана Харчук
Головною проблемою книжки є недовіра її автора до письменників, які писали про Першу і про Другу світову. Вони, на його думку, вважалися вершинами літератури, допоки українці не отримали актуальну війну, яка іде не за території, а за існування.
19.09.25
|
|
Штука
І такого дуже багато
Тарас Прохасько
Ненависть не є найкращим станом людського духу. Але знання може бути запобіжником, яке не дозволить вагатися. Бо таке знання кличе про помсту до неба
18.09.25
|
|
Дискурси
Музика міжкультурного діалогу
22 вересня о 19:00 у Львівській філармонії прозвучить хоровий проєкт «Діалог культур: Україна — Балтія — Скандинавія — Велика Британія» у виконані Народної академічної хорової капели імені Павла Чубинського.
18.09.25
|
|
Штука
Азійщина
Юрій Винничук
Дивує, що чимало освічених закордонних політиків ще й досі з недовірою сприймають той факт, що ми з московитами – не один народ і навіть не брати, а люті вороги уже віками
17.09.25
|
|
Дискурси
Література взаємодії з сучасністю
Володимир Єшкілєв
Сучасна література прив'язана до теперішнього моменту. Вона у дискурсі гіпермодерну, а якщо виламується з цього дискурсу, то втрачає актуальність
17.09.25
|
|
Штука