Війна. Вересень 2025 року

Про що мовчить Гемінґвей?

Роксана Харчук

Головною проблемою книжки є недовіра її автора до письменників, які писали про Першу і про Другу світову. Вони, на його думку, вважалися вершинами літератури, допоки українці не отримали актуальну війну, яка іде не за території, а за існування.