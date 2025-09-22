Перейти до основного матеріалу
Ганна Друль «На дорозі» (2025)
Понеділок, Вересень 22, 2025 - 00:00
До теми
Повернення опери після 300 років забуття
Аделіна Єфіменко
Фестиваль старовинної музики в Іннсбруку – один з провідних відкривачів забутих шедеврів бароко. Цьогорічна програма рясніла 55 подіями, об’єднаними «вічним питанням» історії існування людства й актуальними в часи геополітичних катаклізмів: «Хто тримає нитки нашої долі?»
20.09.25
|
|
Штука
Про що мовчить Гемінґвей?
Роксана Харчук
Головною проблемою книжки є недовіра її автора до письменників, які писали про Першу і про Другу світову. Вони, на його думку, вважалися вершинами літератури, допоки українці не отримали актуальну війну, яка іде не за території, а за існування.
19.09.25
|
|
Штука
Музика міжкультурного діалогу
22 вересня о 19:00 у Львівській філармонії прозвучить хоровий проєкт «Діалог культур: Україна — Балтія — Скандинавія — Велика Британія» у виконані Народної академічної хорової капели імені Павла Чубинського.
18.09.25
|
|
Штука
Азійщина
Юрій Винничук
Дивує, що чимало освічених закордонних політиків ще й досі з недовірою сприймають той факт, що ми з московитами – не один народ і навіть не брати, а люті вороги уже віками
17.09.25
|
|
Дискурси
Література взаємодії з сучасністю
Володимир Єшкілєв
Сучасна література прив'язана до теперішнього моменту. Вона у дискурсі гіпермодерну, а якщо виламується з цього дискурсу, то втрачає актуальність
17.09.25
|
|
Штука
Вони не можуть, не вміють, не знають
Майкл Мишкало
Ще трохи випили – і щось зарухалося в голові, можна потроху ліпити слова – і вийшла емоційна промова. З натяжкою цей набір слів можна назвати розмовою
16.09.25
|
|
Дискурси
31 «Контрасти» у Львівській філармонії
Від 26 вересня по 9 жовтня у Львівській національній філармонії відбудеться один із найстаріших фестивалів сучасної музики в Україні. «Контрасти» відкривають четверте десятиліття темою «Симулякр».
16.09.25
|
|
Штука
Конструкції, деконструкції та реконструкції
Тарас Возняк
Властиво, конструкції Володимира Дідушицького, деконструкції Олега Тістола, ну і реконструкції нас, милих галичан. Три львівські виставки
16.09.25
|
|
Дискурси