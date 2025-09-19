Амарілло Дос

Література взаємодії з сучасністю

Володимир Єшкілєв

Сучасна література прив'язана до теперішнього моменту. Вона у дискурсі гіпермодерну. Якщо вона виламується з цього дискурсу, то втрачає актуальність. Однак мистецтво не може і не повинно перебирати на себе функцію політики.