Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Амарілло Дос
Амарілло Дос «Зелене та біле» (1959)
П'ятниця, Вересень 19, 2025 - 19:00
До теми
Музика міжкультурного діалогу
22 вересня о 19:00 у Львівській філармонії прозвучить хоровий проєкт «Діалог культур: Україна — Балтія — Скандинавія — Велика Британія» у виконані Народної академічної хорової капели імені Павла Чубинського.
18.09.25
|
|
Штука
Література взаємодії з сучасністю
Володимир Єшкілєв
Сучасна література прив'язана до теперішнього моменту. Вона у дискурсі гіпермодерну. Якщо вона виламується з цього дискурсу, то втрачає актуальність. Однак мистецтво не може і не повинно перебирати на себе функцію політики.
17.09.25
|
|
Штука
31 «Контрасти» у Львівській філармонії
Від 26 вересня по 9 жовтня у Львівській національній філармонії відбудеться один із найстаріших фестивалів сучасної музики в Україні. «Контрасти» відкривають четверте десятиліття темою «Симулякр».
16.09.25
|
|
Штука
Блеф і «червоні лінії»
Юрко ТИМЧУК
Добре знати, що таке «сквіз», «контбет» чи «фолд», непогано мати уяву про «фервей», «пітч» чи «патт», але зараз краще вміти користуватися АК чи антидроновою «Мавкою». Огляд подій тижня.
15.09.25
|
|
Україна
Осінь
Андрій Содомора
Всі барви й звуки скошені – лиш срібло де-не-де: Струна найтонша осені мелодію веде...
15.09.25
|
|
Дискурси
Простір чесного діалогу
Марія Генкін
Дати людині змогу відчути себе в шкірі іншої людини, прожити досвід героя, осягнути його переживання. Нам варто якомога частіше читати не про себе, щоб досягти порозуміння з іншими
15.09.25
|
|
Штука
Валторніст, який грає ногами, концертуватиме в Україні
Ольга Стельмашевська
21 вересня у Києві та 27 вересня у Львові вперше на одній сцені й на рівних умовах будуть творити митці з інвалідністю та без неї в рамках проєкту "Музика чуттів".
14.09.25
|
|
Штука
Статкевич
Віталій Портников
Людство всю історію свого існування розривається між інстинктом виживання і необхідністю захисту власної гідності, бо не завжди можна розв'язувати дві ці проблеми водночас
14.09.25
|
|
Дискурси