Війна. Вересень 2025 року.

Блеф і «червоні лінії»

Юрко ТИМЧУК

Добре знати, що таке «сквіз», «контбет» чи «фолд», непогано мати уяву про «фервей», «пітч» чи «патт», але зараз краще вміти користуватися АК чи антидроновою «Мавкою». Огляд подій тижня.