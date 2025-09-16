Перейти до основного матеріалу
Кожен скидає свої помилки на свій час
Тамас Фуллер
До теми
31 «Контрасти» у Львівській філармонії
Від 26 вересня по 9 жовтня у Львівській національній філармонії відбудеться один із найстаріших фестивалів сучасної музики в Україні. «Контрасти» відкривають четверте десятиліття темою «Симулякр».
16.09.25
|
|
Штука
Блеф і «червоні лінії»
Юрко ТИМЧУК
Добре знати, що таке «сквіз», «контбет» чи «фолд», непогано мати уяву про «фервей», «пітч» чи «патт», але зараз краще вміти користуватися АК чи антидроновою «Мавкою». Огляд подій тижня.
15.09.25
|
|
Україна
Валторніст, який грає ногами, концертуватиме в Україні
Ольга Стельмашевська
21 вересня у Києві та 27 вересня у Львові вперше на одній сцені й на рівних умовах будуть творити митці з інвалідністю та без неї в рамках проєкту "Музика чуттів".
14.09.25
|
|
Штука
Статкевич
Віталій Портников
Людство всю історію свого існування розривається між інстинктом виживання і необхідністю захисту власної гідності, бо не завжди можна розв'язувати дві ці проблеми водночас
14.09.25
|
|
Дискурси
Олекса Новаківський у дзеркалі автопортретів
Любов Волошин
Автопортрети його, позначені гостротою інтелектуальної концепції, високою культурою малярського вислову, і сьогодні не втрачають своєї актуальності.
13.09.25
|
|
Минуле
Спроба перепрошивки
Олеся Ісаюк
Йдеться про усвідомлення України суб’єктом, який змінює світ навколо і власну ситуацію – про що прямо сигналізує факт, що волю треба не здобути, як традиційно у мілітарному та патріотичному фольклорі, а зберегти.
13.09.25
|
|
Україна
Подружжя харківських художників у «Зеленій канапі»
У Львові експонуватимуть майстерний реалістичний живопис Олександри Рогової, такий неподібний до львівської школи малярства, та декоративні пейзажі Артема Рогового, де головними стають ритм, колір і пластика форми.
13.09.25
|
|
Штука
Самушин, стояки, mundus tertius
Олександр Фільц-Павенцький
Цю історію розповів Хорхе Луїс Борхес – випадково, на традиційному позаземському симпозіумі «Недовершені справи земного життя»
12.09.25
|
|
Дискурси