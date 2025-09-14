Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Суперечка прирівнює розумних і дурнів — і дурні це знають
Олівер Венделл Голмс
До теми
Статкевич
Віталій Портников
Людство всю історію свого існування розривається між інстинктом виживання і необхідністю захисту власної гідності, бо не завжди можна розв'язувати дві ці проблеми водночас
14.09.25
|
|
Дискурси
Олекса Новаківський у дзеркалі автопортретів
Любов Волошин
Автопортрети його, позначені гостротою інтелектуальної концепції, високою культурою малярського вислову, і сьогодні не втрачають своєї актуальності.
13.09.25
|
|
Минуле
Спроба перепрошивки
Олеся Ісаюк
Йдеться про усвідомлення України суб’єктом, який змінює світ навколо і власну ситуацію – про що прямо сигналізує факт, що волю треба не здобути, як традиційно у мілітарному та патріотичному фольклорі, а зберегти.
13.09.25
|
|
Україна
Подружжя харківських художників у «Зеленій канапі»
У Львові експонуватимуть майстерний реалістичний живопис Олександри Рогової, такий неподібний до львівської школи малярства, та декоративні пейзажі Артема Рогового, де головними стають ритм, колір і пластика форми.
13.09.25
|
|
Штука
Самушин, стояки, mundus tertius
Олександр Фільц-Павенцький
Цю історію розповів Хорхе Луїс Борхес – випадково, на традиційному позаземському симпозіумі «Недовершені справи земного життя»
12.09.25
|
|
Дискурси
Міфи і сучасність «Готелю Метаморфозис»
Аделіна Єфіменко
Музично-сценічною вершиною фестивальних програм Зальцбурга стала постановка пастишу Баррі Коскі і Чечилії Бартолі на музику Антоніо Вівальді. Вистава поєднала п’ять різних міфів з «Метаморфоз» Овідія («Орфей і Евридика», «Пігмаліон», «Арахна», «Мірра», «Ехо і Нарцис»).
12.09.25
|
|
Штука
«Помилкове» дронове вторгнення до Польщі
Максим МУЛЯР
Чи означає дронова провокація в Польщі, що Росія поважно готується до інвазії? Радше ні, ніж так. Кремль скоріше блефує і залякує.
12.09.25
|
|
У світі
В разі чого – залишаться числа
Тарас Прохасько
Нумерологія, календар сильні тим, що врешті наближаються до безконечності. І ті, кого ми породили, будуть мати свою нумерологію. І вона буде несогіршою
11.09.25
|
|
Дискурси