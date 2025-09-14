Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Влодко Маковецький
знимка Влодка Маковецького
Неділя, Вересень 14, 2025 - 20:15
До теми
Подружжя харківських художників у «Зеленій канапі»
У Львові експонуватимуть майстерний реалістичний живопис Олександри Рогової, такий неподібний до львівської школи малярства, та декоративні пейзажі Артема Рогового, де головними стають ритм, колір і пластика форми.
13.09.25
|
|
Штука
Самушин, стояки, mundus tertius
Олександр Фільц-Павенцький
Цю історію розповів Хорхе Луїс Борхес – випадково, на традиційному позаземському симпозіумі «Недовершені справи земного життя»
12.09.25
|
|
Дискурси
Міфи і сучасність «Готелю Метаморфозис»
Аделіна Єфіменко
Музично-сценічною вершиною фестивальних програм Зальцбурга стала постановка пастишу Баррі Коскі і Чечилії Бартолі на музику Антоніо Вівальді. Вистава поєднала п’ять різних міфів з «Метаморфоз» Овідія («Орфей і Евридика», «Пігмаліон», «Арахна», «Мірра», «Ехо і Нарцис»).
12.09.25
|
|
Штука
«Помилкове» дронове вторгнення до Польщі
Максим МУЛЯР
Чи означає дронова провокація в Польщі, що Росія поважно готується до інвазії? Радше ні, ніж так. Кремль скоріше блефує і залякує.
12.09.25
|
|
У світі
«Медовий місяць» у кінотеатрах України
Тася Пугач
Фільм Жанни Озірної узяв участь у міжнародних кінофестивалях у 15 країнах світу, отримав Ґран-прі КМКФ «Молодість», Ґран-прі журі «Золотий Атлас» в Аррасі у Франції та Ґран-прі на кінофестивалі у Софії у 2025-му. Світова прем’єра відбулася 2024 р. на Венеційському кінофестивалі.
11.09.25
|
|
Штука
Останній гуманіст нашої доби
Роксана Харчук
Належить виправити нашу неуважність до творчості та способу мислення Кутзее, бо це письменник-виклик усім усталеним думкам, мистець загадковий, провокаційний, вільна особистість, вартовий цивілізації і людяності, який пише власним болем.
10.09.25
|
|
Штука
«Короткочасне життя чинить нас злими»
Юрій Винничук
«Мушу викувати у своєму серці зброю, яка переможе смерть. Не йдеться мені про знищення смерті, що, мабуть, неможливо. Мова про її затаврування»
10.09.25
|
|
Дискурси
Верховенство права – верховенство справедливості
Людська гідність, цінність свободи, верховенство права, солідарність, служіння спільному благу – це ті точки, на які зможе опертися нове покоління українських правників
09.09.25
|
|
Галичина