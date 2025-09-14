Влодко Маковецький

«Медовий місяць» у кінотеатрах України

Тася Пугач

Фільм Жанни Озірної узяв участь у міжнародних кінофестивалях у 15 країнах світу, отримав Ґран-прі КМКФ «Молодість», Ґран-прі журі «Золотий Атлас» в Аррасі у Франції та Ґран-прі на кінофестивалі у Софії у 2025-му. Світова прем’єра відбулася 2024 р. на Венеційському кінофестивалі.