Влада надає словам відбиток правди

Ми всі помремо. Га-га-га-га-га

Микола Глібович

Це не ігрове кіно, це документалка про реальність. Але що це за реальність? Вона наша чи не наша? Неможливо то вияснити, бо досі не знати, хто такі ми. «Ми» як спільний знаменник. Діалог можливий тоді, коли ми рівні.