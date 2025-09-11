Перейти до основного матеріалу
Війна. Вересень 2025 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Вересень 2025 року
Четвер, Вересень 11, 2025 - 19:00
До теми
Останній гуманіст нашої доби
Роксана Харчук
Належить виправити нашу неуважність до творчості та способу мислення Кутзее, бо це письменник-виклик усім усталеним думкам, мистець загадковий, провокаційний, вільна особистість, вартовий цивілізації і людяності, який пише власним болем.
10.09.25
Штука
Симфонія Зізнання
Симон Камартін
Щирою, як непідробні людські сміх та сльози, буде і "Симфонія Зізнання" від Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. Почути чуттєву та емоційну програму запрошуємо 12 вересня о 18:00.
09.09.25
Штука
2000 метрів до Андріївки
Олег Яськів
Якщо за цей фільм не дадуть Оскара, то трясця тому Оскару. Тому що з цим фільмом американський Оскар став конкурсом не тільки якості фільмів, але і якості сумління.
08.09.25
Штука
Гладіатор
Андрій Содомора
Він – на межі: вчорашнє й завтрашнє – обабіч. Ті, що за кругом, того не свідомі, – йдуть. Дивну втіху знаходять у смерті інших, певні того, що вони – поза кругом...
08.09.25
Дискурси
Ми всі помремо. Га-га-га-га-га
Микола Глібович
Це не ігрове кіно, це документалка про реальність. Але що це за реальність? Вона наша чи не наша? Неможливо то вияснити, бо досі не знати, хто такі ми. «Ми» як спільний знаменник. Діалог можливий тоді, коли ми рівні.
07.09.25
Штука
Марселу
Віталій Портников
Президент Португалії виявився єдиним західним лідером, хто спромігся сказати правду про поведінку Дональда Трампа й навіть назвав його «радянським, тобто російським активом»
07.09.25
Дискурси
Олександр Кривенко. Кліпер
Тарас Возняк
Після загибелі Ярослава Рущишина та вбивства Андрія Парубія згадався старий текст про загибель Олександра Кривенка – хто зі Львова, той пам’ятає…
06.09.25
Минуле
Між відчаєм і надією
Олеся Ісаюк
«Немарна» смерть. Полеглий воїн є і продовженням долі попередніх поколінь, і зразком для наступних – в передчутті успіху цих майбутніх генерацій
05.09.25
Україна