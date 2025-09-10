Перейти до основного матеріалу
Сусіди
Джо Роуз «Сусіди» (2001)
Середа, Вересень 10, 2025 - 12:00
До теми
Ми всі помремо. Га-га-га-га-га
Микола Глібович
Це не ігрове кіно, це документалка про реальність. Але що це за реальність? Вона наша чи не наша? Неможливо то вияснити, бо досі не знати, хто такі ми. «Ми» як спільний знаменник. Діалог можливий тоді, коли ми рівні.
07.09.25
|
|
Штука
Марселу
Віталій Портников
Президент Португалії виявився єдиним західним лідером, хто спромігся сказати правду про поведінку Дональда Трампа й навіть назвав його «радянським, тобто російським активом»
07.09.25
|
|
Дискурси
Олександр Кривенко. Кліпер
Тарас Возняк
Після загибелі Ярослава Рущишина та вбивства Андрія Парубія згадався старий текст про загибель Олександра Кривенка – хто зі Львова, той пам’ятає…
06.09.25
|
|
Минуле
Між відчаєм і надією
Олеся Ісаюк
«Немарна» смерть. Полеглий воїн є і продовженням долі попередніх поколінь, і зразком для наступних – в передчутті успіху цих майбутніх генерацій
05.09.25
|
|
Україна
Пошта
Олег Денисенко
Велетенський естетично-мистецький пласт світу пошти тримають потужні хранителі тонкого розуміння особливого, ефемерно-невловимого стану скрипторію
05.09.25
|
|
Дискурси
Вистава про друзів у Jam Factory Art Center
Це вистава у жанрі перформативного прощання, де використовуються лише аналогові мультимедіа. Дія розгортається у львівському районі Підзамче.На запрошення артцентру над виставою працювали митці з Румунії.
05.09.25
|
|
Штука
Там серед поля…аж на стрілецьку..
Тарас Прохасько
Ще ніколи в українській історії звичаї і технологічні можливості не спліталися так ефективно у тому, що тіло загиблого має бути врятоване. Від від забуття
04.09.25
|
|
Дискурси
Не вмерла і Nie zginęła
Василь Глинчак
Розвідка про вірш Людвіка Томанека зі збірки Василя Глинчака "Книга присяги: публіцистика", що вийшла наприкінці минулого року і містить дещицю його публіцистичних праць.
04.09.25
|
|
Минуле