галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Війна. Вересень 2025 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Вересень 2025 року
Вівторок, Вересень 9, 2025 - 11:45
До теми
Олександр Кривенко. Кліпер
Тарас Возняк
Після загибелі Ярослава Рущишина та вбивства Андрія Парубія згадався старий текст про загибель Олександра Кривенка – хто зі Львова, той пам’ятає…
06.09.25
|
|
Минуле
Війна як дзеркало прихованої несправедливості
Олександр Фільц-Павенцький
Якщо війна і деспотія виявляють приховану несправедливість через руйнування цінностей, то єдиною відповіддю може бути їх відновлення.
06.09.25
|
|
Дискурси
Між відчаєм і надією
Олеся Ісаюк
«Немарна» смерть. Полеглий воїн є і продовженням долі попередніх поколінь, і зразком для наступних – в передчутті успіху цих майбутніх генерацій
05.09.25
|
|
Україна
Пошта
Олег Денисенко
Велетенський естетично-мистецький пласт світу пошти тримають потужні хранителі тонкого розуміння особливого, ефемерно-невловимого стану скрипторію
05.09.25
|
|
Дискурси
Вистава про друзів у Jam Factory Art Center
Це вистава у жанрі перформативного прощання, де використовуються лише аналогові мультимедіа. Дія розгортається у львівському районі Підзамче.На запрошення артцентру над виставою працювали митці з Румунії.
05.09.25
|
|
Штука
Там серед поля…аж на стрілецьку..
Тарас Прохасько
Ще ніколи в українській історії звичаї і технологічні можливості не спліталися так ефективно у тому, що тіло загиблого має бути врятоване. Від від забуття
04.09.25
|
|
Дискурси
Не вмерла і Nie zginęła
Василь Глинчак
Розвідка про вірш Людвіка Томанека зі збірки Василя Глинчака "Книга присяги: публіцистика", що вийшла наприкінці минулого року і містить дещицю його публіцистичних праць.
04.09.25
|
|
Минуле
UKRAFT: зустріч французьких та українських митців
UKRAFT — це міжнародна мистецька платформа, що об’єднує українських і французьких митців навколо ідеї діалогу, солідарності та взаємного пізнання через мистецтво.
04.09.25
|
|
Штука