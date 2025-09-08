Перейти до основного матеріалу
Різдво Богородиці
Мурильо «Різдво Богородиці» (1661)
Понеділок, Вересень 8, 2025 - 09:45
Пошта
Олег Денисенко
Велетенський естетично-мистецький пласт світу пошти тримають потужні хранителі тонкого розуміння особливого, ефемерно-невловимого стану скрипторію
05.09.25


Дискурси
Вистава про друзів у Jam Factory Art Center
Це вистава у жанрі перформативного прощання, де використовуються лише аналогові мультимедіа. Дія розгортається у львівському районі Підзамче.На запрошення артцентру над виставою працювали митці з Румунії.
05.09.25


Штука
Там серед поля…аж на стрілецьку..
Тарас Прохасько
Ще ніколи в українській історії звичаї і технологічні можливості не спліталися так ефективно у тому, що тіло загиблого має бути врятоване. Від від забуття
04.09.25


Дискурси
Не вмерла і Nie zginęła
Василь Глинчак
Розвідка про вірш Людвіка Томанека зі збірки Василя Глинчака "Книга присяги: публіцистика", що вийшла наприкінці минулого року і містить дещицю його публіцистичних праць.
04.09.25


Минуле
UKRAFT: зустріч французьких та українських митців
UKRAFT — це міжнародна мистецька платформа, що об’єднує українських і французьких митців навколо ідеї діалогу, солідарності та взаємного пізнання через мистецтво.
04.09.25


Штука
Наукометрія: Web of Science та українські періодичні видання
Роман Черніга
Аналіз українських журналів і порівняння з іншими країнами на основі свіжих даних найавторитетніших наукометричних баз даних.
03.09.25


Наука
Як психоложка перемогла психологиню
Юрій Винничук
Нам багато чого вони накинули: молочку замість набілу, випічку замість печива і т. д. Але найбільше дивує вживання кальки «головний біль»...
03.09.25


Дискурси
Маловір’я і малоросійство
Олена Роман
Скелею не народжуються – нею стають. Але поки нас тримають страх, сумнів чи біль, цей шлях залишається закритим, бо страх примножує страх, сумнів примножує сумнів, біль примножує біль
02.09.25


Дискурси