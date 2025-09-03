Перейти до основного матеріалу
Скульптура
росіяни обстріляли скульптурну майстерню у Львові
Середа, Вересень 3, 2025 - 11:30
До теми
Які то були кукурудзи..
Тарас Прохасько
Не знаю, як то пояснити, але напхавшись такою обгорілою кукурудзою можна було пережити стан, про який через багато років дізнаєшся, що таке оргазм.
29.08.25
Дискурси
Кремль: «Хочу до вашого ворожого аґресивного блоку»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія, а ще раніше СРСР, неодноразово просилися в НАТО. А ще послідовно називали західний оборонний блок «ворожим» і «агресивним». Ось така натовська шизофренія Кремля.
29.08.25
У світі
Українська керамічна платформа «Ґлей»
Відкритий зріз авторських практик: перша виставка-ярмарок керамічної платформи «Ґлей» представить понад 300 творів і об’єднає понад 30 митців і мисткинь із різних куточків України 30 серпня в центрі Львова.
29.08.25
Штука
Хто інспірує антипольську політику Навроцького
Мирослав Чех
А пояснення, чому президент Навроцький саме тепер і так жорстко вдарив по українцях, варто шукати у Вашингтоні.
28.08.25
Дискурси
Моя Мирославівна
Уляна Глібчук
Насправді мій батько і його покоління виростили 1990-ті. Стали травою для нас. І на цій траві й піднялися добровольці 2022-го. І це не збіг історичних обставин
28.08.25
Дискурси
Джаз останнього дня літа
В останній день літа львів’ян та гостей міста запрошують на подію, щоб насолодитися джазом від київського колективу New Brain Trio та продегустувати смачні вина від Jam Cafe.
28.08.25
Штука
Про жіночий інтим
Юрій Винничук
Ми тут розпачаємо щодо розпусної молоді, яка вийшла на вулиці з непристойними картонками. Чого розпачати? Ми ж ідемо до Європи!
27.08.25
Дискурси
«Гомін волі» Франкової поезії
Євген Нахлік
У поетичній творчості Івана Франка потужним струменем виявнюється визвольна патетика, що вирізняється оригінальним змістом і специфічною еволюцією
27.08.25
Минуле