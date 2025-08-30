Перейти до основного матеріалу
Андрій Парубій
Андрій Парубій (†30.08.2025)
Субота, Серпень 30, 2025 - 19:30
Кремль: «Хочу до вашого ворожого аґресивного блоку»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія, а ще раніше СРСР, неодноразово просилися в НАТО. А ще послідовно називали західний оборонний блок «ворожим» і «агресивним». Ось така натовська шизофренія Кремля.
29.08.25
|
|
У світі
Українська керамічна платформа «Ґлей»
Відкритий зріз авторських практик: перша виставка-ярмарок керамічної платформи «Ґлей» представить понад 300 творів і об’єднає понад 30 митців і мисткинь із різних куточків України 30 серпня в центрі Львова.
29.08.25
|
|
Штука
Хто інспірує антипольську політику Навроцького
Мирослав Чех
А пояснення, чому президент Навроцький саме тепер і так жорстко вдарив по українцях, варто шукати у Вашингтоні.
28.08.25
|
|
Дискурси
Джаз останнього дня літа
В останній день літа львів’ян та гостей міста запрошують на подію, щоб насолодитися джазом від київського колективу New Brain Trio та продегустувати смачні вина від Jam Cafe.
28.08.25
|
|
Штука
«Гомін волі» Франкової поезії
Євген Нахлік
У поетичній творчості Івана Франка потужним струменем виявнюється визвольна патетика, що вирізняється оригінальним змістом і специфічною еволюцією
27.08.25
|
|
Минуле
Осінь покаже, де муха сяде
Юрко ТИМЧУК
Зле зроблене літо підігнало зле зроблений сезон відпусток. Але не все так погано, бо наступна пора року заповідається бути ще зліше зробленою.
26.08.25
|
|
Україна
Я – двері, що відчиняються всередину
Христина Дрогомирецька
Фільми Озона – це дослідження суб’єктності, яка перебуває у стані кризи та трансформації. Суб’єкт, який опиняється у помежовій ситуації, змушений формувати нове «ми». Нове «ми» не видається ідеалізованим, а радше компромісом із втратою, провиною, тілесністю та аб’єктністю.
25.08.25
|
|
Штука
Почерк
Андрій Содомора
Виписувалася літера, вироблявся з часом почерк. У ньому – риси характеру (грец. «charasso» – роблю рису). Скільки ознак почерку – стільки й характеру
25.08.25
|
|
Дискурси