Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Усікновення голови Івана Хрестителя
Мікеланджело да Караваджо «Соломія з головою Іоанна Хрестителя» (1607)
П'ятниця, Серпень 29, 2025 - 06:45
До теми
Джаз останнього дня літа
В останній день літа львів’ян та гостей міста запрошують на подію, щоб насолодитися джазом від київського колективу New Brain Trio та продегустувати смачні вина від Jam Cafe.
28.08.25
|
|
Штука
Осінь покаже, де муха сяде
Юрко ТИМЧУК
Зле зроблене літо підігнало зле зроблений сезон відпусток. Але не все так погано, бо наступна пора року заповідається бути ще зліше зробленою.
26.08.25
|
|
Україна
Почерк
Андрій Содомора
Виписувалася літера, вироблявся з часом почерк. У ньому – риси характеру (грец. «charasso» – роблю рису). Скільки ознак почерку – стільки й характеру
25.08.25
|
|
Дискурси
Молитва за Україну
Віталій Портников
Коли ми вистоїмо нині й будуватимемо завтра, Україна стане і багатою, і сучасною, і успішною. А головне – вона буде Україною. Саме заради цього незалежність і було проголошено
24.08.25
|
|
Дискурси
Тінь серпня 1939-го
Олеся Ісаюк
Значна частина зусиль, спрямованих на закінчення війни, стала асоціюватися з пошуком компромісу і «мир» як самоціль. А миру неможливо досягти, бо мотивація однієї зі сторін – зовсім не те, що вважають раціональним вирішенням
23.08.25
|
|
Україна
«Я завжди писав для всього людства»
Віктор Мельник
Пережите героями Зінґера болісно перегукується з українським сьогоденням. Їхній досвід може придатись і для нашого повоєнного подолання психологічних травм
22.08.25
|
|
Минуле
Святкові концерти на "Віллі Грушевського"
23 серпня в День українського прапора та 24 серпня в День незалежності України в унікальній львівській локації просто неба — на віллі Грушевського (вул.Івана Франка, 154) — відбудуться два святкові концерти: виступ симфонічного оркестру та дуету Тараса Петриненка й Тетяни Горобець.
21.08.25
|
|
Штука
Яка ще недоречність?
Тарас Прохасько
Абсурд. Він тут. Він невіддільний від принципів соціалізації. Здоровий глузд стоїть за тим, що хочеться назвати абсурдом. І все ж – не милозвучно.
21.08.25
|
|
Дискурси