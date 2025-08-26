Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Ви сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то чим насолити її?
від Матвія 5:13
До теми
Осінь покаже, де муха сяде
Юрко ТИМЧУК
Зле зроблене літо підігнало зле зроблений сезон відпусток. Але не все так погано, бо наступна пора року заповідається бути ще зліше зробленою.
26.08.25
|
|
Україна
Тінь серпня 1939-го
Олеся Ісаюк
Значна частина зусиль, спрямованих на закінчення війни, стала асоціюватися з пошуком компромісу і «мир» як самоціль. А миру неможливо досягти, бо мотивація однієї зі сторін – зовсім не те, що вважають раціональним вирішенням
23.08.25
|
|
Україна
«Я завжди писав для всього людства»
Віктор Мельник
Пережите героями Зінґера болісно перегукується з українським сьогоденням. Їхній досвід може придатись і для нашого повоєнного подолання психологічних травм
22.08.25
|
|
Минуле
Полтва
Олег Денисенко
Моє дитинство пройшло на берегах славної львівської річки Полтви. До середини 70-х років минулого століття вона вільно текла у своєму руслі на північній околиці міста...
22.08.25
|
|
Дискурси
Святкові концерти на "Віллі Грушевського"
23 серпня в День українського прапора та 24 серпня в День незалежності України в унікальній львівській локації просто неба — на віллі Грушевського (вул.Івана Франка, 154) — відбудуться два святкові концерти: виступ симфонічного оркестру та дуету Тараса Петриненка й Тетяни Горобець.
21.08.25
|
|
Штука
Яка ще недоречність?
Тарас Прохасько
Абсурд. Він тут. Він невіддільний від принципів соціалізації. Здоровий глузд стоїть за тим, що хочеться назвати абсурдом. І все ж – не милозвучно.
21.08.25
|
|
Дискурси
Малярські роздуми над прірвою кризи
Львівська мистецька галерея Shum Art Gallery (площа Старий Ринок, 7) запрошує на оглядини експозиції творів Любомира Медвідя "В житі. Над прірвою". Виставка триватиме до 7 вересня 2025 року.
21.08.25
|
|
Штука
Ми, євреї польські
Юліан Тувім
«В порожніх очницях його палає вогонь небезпечного гніву, а пальці стиснулися в кістлявий кулак. Він – наш вождь – буде диктувати нам наші закони й бажання»
20.08.25
|
|
Минуле