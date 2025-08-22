Перейти до основного матеріалу
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Та сли в час війни та бою ти зовеш до супокою – зрадник або трус єси
Іван Франко
До теми
«Я завжди писав для всього людства»
Віктор Мельник
Пережите героями Зінґера болісно перегукується з українським сьогоденням. Їхній досвід може придатись і для нашого повоєнного подолання психологічних травм
22.08.25
|
|
Минуле
Полтва
Олег Денисенко
Моє дитинство пройшло на берегах славної львівської річки Полтви. До середини 70-х років минулого століття вона вільно текла у своєму руслі на північній околиці міста...
22.08.25
|
|
Дискурси
Святкові концерти на "Віллі Грушевського"
23 серпня в День українського прапора та 24 серпня в День незалежності України в унікальній львівській локації просто неба — на віллі Грушевського (вул.Івана Франка, 154) — відбудуться два святкові концерти: виступ симфонічного оркестру та дуету Тараса Петриненка й Тетяни Горобець.
21.08.25
|
|
Штука
Яка ще недоречність?
Тарас Прохасько
Абсурд. Він тут. Він невіддільний від принципів соціалізації. Здоровий глузд стоїть за тим, що хочеться назвати абсурдом. І все ж – не милозвучно.
21.08.25
|
|
Дискурси
Малярські роздуми над прірвою кризи
Львівська мистецька галерея Shum Art Gallery (площа Старий Ринок, 7) запрошує на оглядини експозиції творів Любомира Медвідя "В житі. Над прірвою". Виставка триватиме до 7 вересня 2025 року.
21.08.25
|
|
Штука
Ми, євреї польські
Юліан Тувім
«В порожніх очницях його палає вогонь небезпечного гніву, а пальці стиснулися в кістлявий кулак. Він – наш вождь – буде диктувати нам наші закони й бажання»
20.08.25
|
|
Минуле
«Цвіт папороті» Євгена Лисика
У четвер, 21 серпня, о 15:00 Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відкриє виставку графічних і живописних робіт Євгена Лисика «Цвіт папороті», яка триватиме до 24 вересня 2025 року.
20.08.25
|
|
Штука
11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ • Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25
|
|
Штука