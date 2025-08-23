День Незалежності

На пам'ять

Майкл Мишкало

Не знімайте все це – відкладіть телефон, дайте шанс власній пам’яті, своїм відчуттям. Просто живіть, будьте тут і тепер, проживаючи мить, відчуваючи, як це – жити своє власне життя